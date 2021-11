EWTN katholisches TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Ab heute wird es mir „EWTN katholisches TV“ religiös.

Steckbrief

Name: EWTN katholisches TV

Sparte: Religionssender

Senderstart: 6. November 2011

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

EWTN katholisches TV ist ein von der EWTN.TV gGmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf Gottesdiensten, Gebeten und christlich-religiösen Sendungen für den christlich-katholischen Glauben.

Das „Eternal Word Television Network“ oder kurz EWTN wurde bereits am 15. August 1981 von Mutter Angelika gegründet. Der deutsche 24-Stunden-Ableger ist aber erst seit November 2011 auf Sendung. Die amerikanischen Wurzeln sind nicht zu leugnen. So ist der immer um Mitternacht ausgestrahlte „Gesungener Barmherzigkeitsrosenkranz“ eine englischsprachige Aufzeichnung mit deutschen Untertiteln. Bischof Barrons Ansichten über „Das unerschöpfliche Geheimnis Gottes“ ist ebenfalls amerikanischen Ursprungs. Das gilt z.B. auch für die Kochsendung „Glauben für Genießer“

Generell ist der Sendetag sehr ritualgeprägt. Er beginnt immer um 6:00 Uhr mit einem Barmherzigkeitsrosenkranz, pünktlich um 8:00 Uhr gibt es die Morgenmesse aus dem Kölner Dom als Liveübertragung, um 14 Uhr die Heilige Messe aus der EWTN Kapelle in englisch/lateinisch und um 18:30 die Heilige Messe live aus wechselnden Kirchen. Für Nicht-Katholiken wirkt vor allem die um 23 Uhr stattfindende Liveübertragung der „Eucharistischen Anbetung“ sicher ein wenig merkwürdig, bei der einfach nichts passiert. Man sieht eine Hostie, es läuft ein bisschen ruhige Musik und irgendwann folgt ein schlechter Übergang zur nächsten Sendung.

Nicht alles, was gesendet wird, wird im Programm aufgeführt. Nach dem Rosenkranz um Mitternacht gibt es z.B. ein paar Minuten „Die Sendung mit dem Mönch“, nach der Kochsendung folgt ein christlicher Popsong – diese kurzen „Unterbrechungen“ zeigen kein Senderlogo. Werbung gibt es keine.

EWTN katholisches TV wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost, per App und als Livestream im Netz verbreitet.

Die Webseite hält ein TV-Programm für die kommenden Wochen bereit, allerdings gibt es nur wenig Informationen zu den allgemein gezeigten Sendungen. Die Angaben aus der Übersicht müssen reichen. Es gibt eine über Vimeo abgewickelte Mediathek, außerdem gibt es Podcasts. Youtube wird für Programmtrailer, sowie Streams von Gottesdiensten genutzt. Facebook überwiegend für Programminformationen, aber auch Sprüchebildchen und Liveübertragungen. Sogar Twitter und Instagram sind vorhanden. Gott liebt Social Media?

Ein typischer Tag bei EWTN katholisches TV

06:00 – Der Barmherzigkeitrosenkranz

06:15 – Die Lauretanische Litanei

06:30 – CREDO – Das Apostolische Glaubensbekenntnis

07:00 – Unsere Heiligen

07:30 – VATICANO – Das EWTN Nachrichtenmagazin aus Rom

08:00 – Morgenmesse aus dem Kölner Dom

09:00 – Rosenkranzgebet

09:30 – Der heiße Herbst 1867 – Teil 2

10:00 – Fides et Ratio bei Benedikt XVI.

11:00 – VATICANO – Das EWTN Nachrichtenmagazin aus Rom

11:30 – Siehe, ich bin die Magd des Herrn

12:00 – Angelus aus dem Heiligen Land

12:10 – Terra Santa News – Nachrichten aus dem Heiligen Land

12:30 – Mein Gott und Walter

13:00 – Glauben für Genießer – Staffel 2

13:30 – Der Barmherzigkeitrosenkranz

13:45 – Die Lauretanische Litanei

14:00 – Heilige Messe aus der EWTN Kapelle (engl./lat.)

15:00 – Gesungener Barmherzigkeitsrosenkranz

15:30 – Angelus mit Papst Franziskus (Aufzeichnung vom 21. November 2021)

16:00 – Meine himmlische Familie

16:30 – Der Barmherzigkeitsrosenkranz für Kinder

17:00 – Im Dialog mit Josef Pieper – Denkanstöße für unserer Zeit

17:30 – Steine und Perlen – Der Rosenkranz im Heiligen Lan

18:00 – Heilige Messe aus der Hochschule Heiligenkreuz

19:00 – Rosenkranzgebet

19:30 – VATICANO – Das EWTN Nachrichtenmagazin aus Rom

20:00 – Kirche in Not – Glaubenskompass

20:15 – Kirche in Not – Buchgespräche

20:30 – Schwarze Löcher – Narzissmus verstehen

21:00 – EWTN präsentiert – Verfolgte Christen in Nigeria

22:00 – Terra Santa News – Nachrichten aus dem Heiligen Land

22:30 – Johannes Hartl – Geistliche Impulse

23:00 – Eucharistische Anbetung

00:00 – Gesungener Barmherzigkeitsrosenkranz

00:30 – Im Dialog mit Josef Pieper – Denkanstöße für unserer Zeit

01:00 – Steine und Perlen – Der Rosenkranz im Heiligen Land

01:30 – VATICANO – Das EWTN Nachrichtenmagazin aus Rom

02:00 – Kirche in Not – Glaubenskompass

02:15 – Kirche in Not – Buchgespräche

02:30 – Schwarze Löcher – Narzissmus verstehe

03:00 – EWTN präsentiert – Verfolgte Christen in Nigeria

04:00 – Terra Santa News – Nachrichten aus dem Heiligen Land

04:30 – Johannes Hartl – Geistliche Impulse

05:00 – Ich bekenne

05:30 – Die Passionsgeschichte im Johannes-Evangelium – Sehen und glauben

Empfang

Webseite: ewtn.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: –

Sonstige: App

Religion ist nicht Ihr Ding? Keine Sorge, ab Januar 2022 widmen wir uns wieder den gewöhnlichen Kleinstsendern.