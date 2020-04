FC Bayern.tv live: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender. Heute ist „FC Bayern.tv live“ dran.

Steckbrief

Name: FC Bayern.tv live

Sparte: Sportsender

Senderstart: 27. Februar 2017

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

FC Bayern.tv live ist ein von der FC Bayern München AG betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Fußball oder auch einfach dem FC Bayern München. Er ist über die Webseite des Vereins samt zugehöriges App oder MagentaTV der Telekom zu empfangen und kostet im Normalfall 5,95 Euro im Monat. Aktuell aufgrund der Corona-Krise ist der Livestream allerdings auf der Webseite kostenlos freigeschaltet.

Disclaimer an dieser Stelle: Der Autor dieses Artikels ist kein Fan eines Fußballvereins.

Wer sich die Frage stellt, wie man ein 24-Stunden-Programm sieben Tage die Woche mit einer Thematik füllt, die im Normalfall 90 Minuten dauert, plus ein bisschen Vor- und Nachberichterstattung, nur einen Verein betrifft und gerade auch nicht stattfindet, dem kann nur eine Antwort gegeben werden: Mit Wiederholungen. Vielen, vielen Wiederholungen. Unter den 37 Sendungen des hier vorgestellten Sendetages befindet sich eine Erstausstrahlung im Programm – das Champions Leage-Viertelfinale von 2010 „ München – Manchester United“. Und wie man unschwer erkennt, ist auch dies eine Wiederholung – das Spiel läuft lediglich zum ersten Mal auf dem Kanal.

Generell ist dies auch nicht die Ausnahme, sondern die Regel: Egal ob Talks, Hintergrundberichte oder Spiele. Alles sind zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels (Mitte April) Wiederholungen. Mit Sendungen wie „Best Of 2018“ auch Wiederholungen von alten Zusammenschnitten in der Wiederholung. Um das ganze ein wenig aufzulockern gibt es noch alte Spiele der U19 zu sehen und im Nachtprogramm verstecke sich auch ein Spiel der Frauenbundesliga.

Zumindest wird hier das Grundproblem deutlich in der spielfreien Zeit: Es gibt keine Trainingseinheiten live zum Zeigen, es gibt keine Heimspiele der U19-Junioren live, keine Pressegespräche und auch keine Spiele der FCB Basketballer. Und auch in der nicht spielfreien Zeit gibt es für echte Fans ein Problem: Die Spiele der Profimannschaft werden „Re-Live“ gezeigt, was letztlich eine schöne Umschreibung für „Noch am gleichen Tag, aber eben nicht live“ ist.

Auf der Webseite des Senders gibt’s alle wichtigen Infos zwecks Empfang, Programm, Sendungen und Abomöglichkeiten. Und aktuell für alle den Livestream zum Anschauen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei FC Bayern.tv live

05:15 – Inside: Erlebniswelt FC Bayern (WH)

05:35 – Matchday: UYL U19: AEK Athen – FC Bayern München, Hinspiel, 23.10.2018

07:15 – Inside: Inside U19: Vom Talent zum Profi (WH)

07:35 – Inside: Inside Best of FC Bayern on tour (WH)

07:55 – Matchday: UYL U19: AEK Athen – FC Bayern München, Rückspiel, 07.11.2018

09:45 – 1:1 Talk: 1:1 Talk KidsClub Special Arjen Robben (WH)

10:05 – Inside: Inside Best of 2018 (WH)

10:25 – Matchday: U19: FC Bayern München – FC Ingolstadt, 10. Spieltag, 02.11.19 (WH)

12:10 – 1:1 Talk: 1:1 Talk mit Holger Seitz (WH)

12:30 – U19: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt, 12. Spieltag, 23.11.19 (WH)

14:20 – 1:1 Talk: 1:1 Talk mit Jochen Sauer (WH)

14:40 – Inside: Inside vom Talent zum Profi (WH)

15:00 – Matchday: U19: FC Bayern München – 1. FC Kaiserslautern, 15. Spieltag, 02.02.20 (WH)

16:50 – Best of… Best of… Rückrunden-Auftakt (WH)

17:25 – 1:1 Talk: 1:1 Talk mit Martin Demichelis (WH)

17:45 – Classics Highlights: Classic Highlights FC Bayern München – Hamburger SV (WH)

18:00 – Champions League Spiel ganze länge: CL FC Bayern München – Manchester United, Viertelfinale Hinspiel, 30.03.10 (EA)

19:40 – Inside: Inside FC Bayern gegen Liverpool (WH)

20:00 – Inside: Inside Tottenham (WH)

20:20 – Inside: Inside Tottenham Teil 2 (WH)

20:40 – Inside: Inside CL Olympiakos Piräus Teil 1 (WH)

21:00 – Inside: Inside CL Olympiakos Piräus Teil 2 (WH)

21:20 – Inside: Inside Roter Stern Belgrad Teil 1 (WH)

21:40 – Inside: Inside Roter Stern Belgrad Teil 2 (WH)

22:00 – Inside: Inside Behind the Scenes Chelsea Hinspiel (WH)

22:20 – Inside: Inside Philippe Countinho – Jugend, Heimat, FC Bayern (WH)

22:40 – Inside: Inside FC Bayern KidsClub (WH)

23:00 – Inside: Inside Legenden on Tour Teil 1 (WH)

23:20 – Inside: Inside Legenden on Tour Teil 2 (WH)

23:40 – 1:1 Talk: 1:1 Talk mit Hansi Flick (WH)

00:00 – Best of… Best of… FCB-Frauen 1. Saisonhälfte 2019/20 (WH)

00:30 – Inside: Inside FC Bayern Frauen – Was für eine Saison! (WH)

00:50 – Matchday: FCB Frauen: SC Freiburg – FC Bayern München (WH)

02:30 – Inside: FC Bayern KidsClub (WH)

02:50 – 1:1 Talk: 1:1 Talk mit Jens Scheuer (WH)

03:10 – Flayer Alaram Frauen Bundesliga: Bayer Leverkusen – FC Bayern München (WH)

05:05 – 1:1 Talk: 1:1 Talk mit Laura Benkarth (WH)

Empfang

Webseite: fcbayern.com/fcbayerntv/de

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: Telekom (HD)

Sonstige: Webseite, App (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.