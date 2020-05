Fight24: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender. Heute ist „Fight24“ dran.

Steckbrief

Name: Fight24

Sparte: Sportsender

Senderstart: 12. November 2019 (Stream)/6. Februar 2020 (Kanal)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Fight24 ist ein von der fight24.tv GmbH betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Kampfsport. Die Geschichte dahinter ist allerdings ein wenig komplizierter. Das Portal existiert bereits seit 2015 und bietet diverse Kampfsportevents zum teils kostenpflichtigen Abruf an. Seit dem 12. November 2019 existiert eine neu gestaltete Webseite mit einem 24-Stunden-Livestream. Dieser lässt sich auch ohne Anmeldung und Einschränkungen anschauen, beim Entstehen dieses Artikels waren allerdings auch keine besonderen Events auf Sendung, für die es eines Passes bedarf.

Seit dem 6. Februar wird der Sender linear bei Wilhelm Tel eingespeist und ist dort im Deluxe-Paket zu finden. Auf TV.de im Pro-TV-Paket ist der Sender ebenfalls vertreten, weitere Verbreitungswege gibt es aktuell nicht.

Gezeigt werden z.B. die „Box Bundesliga“, „Battle of Barock“, „MMA Classics“ oder Kämpfe von „Petko’s Berlin“. Da es auch zahlreiche Wiederholungen im Programm gibt, lässt sich oft der gewünschte Kampf auch noch mal an anderen Tagen zu einer anderen Uhrzeit sehen. Die Programmblöcke laufen jeweils eine volle Stunde.

Neben der eingangs erwähnten Webseite, leider ohne Programmguide, gibt es auch einen fleißig befüllten Facebook-Account und gelegentlich wird auch Twitter benutzt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Fight24

06:00 – Fight Vision Europe

07:00 – Hype FC

08:00 – Box-Bundesliga

09:00 – BF Fight Night

10:00 – No Limit Fightnight

11:00 – Hype FC

12:00 – Weihnachtszirkus Gottwald

13:00 – German Edition

14:00 – Box Bundesliga

15:00 – Battle Of Barock

16:00 – 8. Zam Zam Fight Night

17:00 – No Limit Fightnight

18:00 – AGON Boxgala

19:00 – Fight Night Mannheim

20:00 – Xmas Rumble

21:00 – Box-Bundesliga

22:00 – Box-Bundesliga

23:00 – Hafenkeilerei 8

00:00 – KSW52

01:00 – BS Fight Night

02:00 – KSW52

03:00 – Hype FC

04:00 – MMA-Classics 1

05:00 – Hype FC

Empfang

Webseite: fight24.tv

Satellit: –

Kabel: Wilhelm Tel (HD)

IPTV: –

Sonstige: TV.de

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.