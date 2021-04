FightBox: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Deshalb präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihnen regelmäßig einen neuen Sender. Heute ist „FightBox“ dran.

Steckbrief

Name: FightBox

Sparte: Sportsender

Senderstart: 1. Juni 2012 (Deutschland: 19. November 2020)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

FightBox ist ein von der SPI International BV betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Kampfsportübertragungen. Wie bei jedem der Box-Kanäle ist auch hier die Programmsprache auf englisch und natürlich kommt auch hier vieles aus der Konserve. So sind Übertragungen aus 2017 keine Seltenheit. Immerhin, im vergleich zu den anderen Sendern der Gruppe sind auch aktuelle Sachen zu finden, wie die „King of Kings“ von Dezember 2020 oder – man mag es kaum für möglich halten – Liveübertragungen. Gezeigt werden vor allem die Genres MMA, Boxen, Jiu-Jitsu und Kickboxen.

FightBox nimmt im Universum der SPI-Sender ein wenig eine Sonderrolle ein. So gibt es eine recht gepflegte, wenn auch nicht bugfreie, Webseite samt EPG. Neben News und Videos sogar mit Kampfsport-Podcast. Die Empfangsmöglichkeiten sind zwar nicht aktuell, aber immerhin vorhanden. Damit ist der Sender praktisch das komplette Gegenteil zur FashionBox. Auch auf Facebook und Instagram ist man sehr hinterher auf aktuelle Programmhighlights hinzuweisen.

FightBox wird in Deutschland über das Pay-TV-Paket von Waipu vermarktet. Den Kanal gibt’s auch über App und FilmBox Live-Webseite.

Ein typischer Tag bei FightBox

06:00 – Abu Dhabi Jiu-Jitsu Grand Slam

06:15 – King of Kings – Heroes Series, Kazachstan, 12.12.2020 – Part II

08:45 – World Grand Prix Fight TNA, 1/8th finals, TATNEFT CUP, Tatneft Arena, Kazan, Russia, 26.04.2019

12:00 – Abu Dhabi Jiu-Jitsu Grand Slam

12:15 – Abu Dhabi Jiu-Jitsu Grand Slam

12:30 – Colosseum Tournament

15:15 – Antidote Boxing International Championships, UK, Southampton, 12.05.2017

19:00 – King of Kings – World Series

20:55 – King of Kings – World Series

23:00 – NEW Only the Strongest 2017

01:05 – Fighting Rookies 2014

02:00 – Wotore 2, Katowice, Poland 23.05.2020

05:45 – Abu Dhabi Jiu-Jitsu Grand Slam

Empfang

Webseite: –

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: App, Webseite, Waipu

