gotv: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „gotv“ vor.

Steckbrief

Name: gotv

Sparte: Musiksender

Senderstart: 1. Oktober 2002

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

gotv ist ein von der gotv Fernseh Ges.m.b.H. Betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Musikvideos. Es ist in Wien/Österreich ansässig und war mal eine Art Gegenpol zu MTV und Viva, als diese Sender sich immer weiter vom klassischen Musikfernsehen wegbewegt haben.

Vom Slogan „be part of it“ und der vom Sender gerne beworbenen Interaktion mit seinen Zuschauern ist inzwischen nichts mehr übrig. Der Twitter-Account liegt, von zwei Tweets im Jahre 2019 abgesehen, seit 2017 still, Instagram hatte im Jahr 2021 zwei Postings. Einzig Facebook wurde noch gepflegt – aber auch hier ist der letzte Eintrag vom 5. Januar 2022. Die Webseite ist seit spätestens Mitte 2020 inhaltlich auch tot und hat keine redaktionelle Inhalte mehr. Der Livestream ist defekt, die App aus den Stores verschwunden. Das einzige, was noch funktioniert, ist die Anzeige der aktuell gespielten Titel im Netz.

Im „Jänner“ ’22 ist gotv aus dem oberösterreichischen Kabelnetz von geflogen. Gibt’s den Kanal noch? Aktuell ja – Österreicher werden über Magenta weiter versorgt. Für den Rest von uns erfolgt die Ausstrahlung über Astra ungestört weiter. Gesendet werden zwei Clipstrecken, die täglich von 10 bis 14 und 23 bis 3 Uhr vom Mediashop unterbrochen werden. Tendenz steigend, denn ursprünglich ging das Mediashop-Fenster am Abend nur eine Stunde – und wird bei der östereichischen TV Media auch noch so ausgewiesen.

Was für Musik gibt es zu sehen?

Coldplay X BTS, Billie Eilish, Beastie Boys, Nathan Evans, Alligatoah oder auch das Video zur neuen Single der Red Hot Chili Peppers, die erst wenige Tage alt ist. Also aktuelle Musik aus dem Mainstream-Bereich.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei gotv

06:00 – Clips

10:00 – Mediashop

14:00 – Clips

23:00 – Mediashop

03:00 – Clips

Empfang

Webseite: gotv.at

Livestream: defekt

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: –

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.