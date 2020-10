Gute Laune TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „Gute Laune TV“ dran.

Steckbrief

Name: Gute Laune TV

Sparte: Musiksender

Senderstart: 18. Oktober 2005

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Gute Laune TV ist ein von der Gute Laune TV GmbH (High View) betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Schlager und Volksmusik. Offenbar lassen sich mit dieser Art von Musik noch deutlich mehr Menschen vor dem Fernseher erreichen, zumindest lässt die Vielzahl an Verbreitungswegen darauf schließen. So findet sich der Sender noch in den Kabelnetzen von Vodafone und in den Kabelkiosk-Gebieten, wird dort allerdings nur in SD verbreitet, genau wie bei Zattoo. Für HD muss es 1&1, Waipu oder Amazon sein.

Gesendet wird ein bunter Mix aus Schlager und Volksmusik, thematisch sortiert nach Sendung. Mal schnell, mal langsam, mal Klassiker, mal Neuerscheinung. Dementsprechend schwankt die Bildqualität der Musikclips auch stark. Zwischendrin besucht auch mal „Stefanie Hertel“ in der Sendung „Mittendrin“ die Musiker der Szene.

Wie auch schon bei den Schwestersendern für die jüngere Generation wird das Programm durch kurze Werbeblöcke unterbrochen. Das Kontrastprogramm klingt bei Gute Laune TV jedoch reichlich absurd, wenn zuerst der Kreditvergleich Smava seinen Namen durch die Gegend schreit und anschließend „Captain Cook“ mit seinen „singenden Saxophonen“ bei „Shop24direkt“ auf die Reise geht.

Das TV-Programm auf der Webseite umfasst nur drei Tage, ist jedoch deutlich umfangreicher beschrieben als bei den Schwestersendern. Zudem gibt es CD- und Veranstaltungstipps, sowie unregelmäßig Schlagernews. Auch in den sozialen Netzwerken ist man deutlich umtriebiger. So gibt es einen Youtube-Channel mit Programmclips und Interviews, einen Instagram-Account und eine fast täglich bespaßte Facebook-Seite.

Ein typischer Tag bei Gute Laune TV

06:00 – Ohrwürmer

07:00 – Schlager Express – mit Fanhitparade

08:00 – Schlager aktuell

09:00 – Das TV-Special – Eloy de Jong: „Auf das Leben – fertig – los! Mein Utrecht“

10:00 – Melodien für Sie

11:00 – Hubsis Welt – zu Gast: Die Trenkwalder

12:00 – Schmankerl der Volksmusik

13:00 – Schlager fürs Herz

14:00 – Melodien für Sie

15:00 – Schlager Express

16:00 – KULT – Die besten KULT-Songs

17:00 – Hubsis Welt – Klatsch und Tratsch in der Volksmusik

18:00 – Gute Laune TV Live – Mix der besten Live-Clips

19:00 – Schlager aktuell

20:00 – Stefanie Hertel Mittendrin – Seer Open Air (13)

21:00 – Schlager fürs Herz

22:00 – Zwischentöne – Deutsche Musik ohne Schubladen

23:00 – Hubsis Welt – Ideen muss man haben…

00:00 – Ohrwürmer

01:00 – Melodien für Sie

02:00 – Melodien für Sie

03:00 – Melodien für Sie

04:00 – KULT

05:00 – Hubsis Welt – Klatsch und Tratsch in der Volksmusik

Empfang

Webseite: gutelaunetv.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone (SD), Vodafone West (SD), Kabelkiosk (SD)

IPTV: 1&1 (HD)

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD), Waipu (HD), Zattoo (SD)

