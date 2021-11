Health TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Health TV“ vor.

Steckbrief

Name: Health TV

Sparte: Reportage-Sender

Senderstart: 15. Mai 2017

Sendezeit: 05:00-24:00 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Health TV ist ein von der German health tv GmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf Reportagen. Gesendet werden rund 16 Stunden Programm am Tag, in der Nacht zwischen 0:00 und 5 Uhr, sowie täglich um 11, 15 und 17 Uhr für je eine Stunde laufen Dauerwerbesendungen.

Morgens und Vormittags wird im Programm Sport gemacht und meditiert, zur Mittagszeit schwingt TV-Koch Christian Rach in seiner „5€-Küche“ den Kochlöffel, zwischendrin gibt es immer wieder Magazine und kürzere Reportagen. Und natürlich viel Werbung. Und Wiederholungen.

Im Gegensatz zu den Welt-der-Wunder-Reportagen, bei denen wirklich aus jeder Sendesekunde „Produktplatzierung“ trieft, ist man bei Health TV etwas behutsamer vorgegangen. Natürlich möchte Frau Doktor in der Sendung „Gesund TV“ ihr Buch zum Thema „Schwindel“ verkaufen – aber immerhin ist sie in der Lage mit der Moderatorin der Sendung ein normales Gespräch zu führen, sodass es für den Zuschauer tatsächlich einen Erkenntnisgewinn gibt, wenn er sich für das Thema interessiert. Und dieser lautet eben nicht „Kauf mein Buch!“. Die Verquickung von redaktionellem Umfeld und Werbung ist zuweilen trotzdem ein wenig putzig: So erklärt ein wenig später im Doktor im Programm, wie die menschliche Nase funktioniert und betont auch mehrfach, dass sie keine besonderen Hilfsmittel benötigt, weil sie eben von der Grundkonstruktion schon in Ordnung ist. Es folgt eine kürzere Dauerwerbesendung, in der Nasenlochdehner und Nasenlochfilter angeboten werden…

Vom Grundprinzip kann man aber ruhig mal reinzappen ohne gleich vom Sofa zu kippen – gerade die gut 50 Folgen von Rachs Kochsendung lohnen sich – fürs regelmäßige Schauen gibt’s leider zu wenig Neues.

Health TV wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, bei Waipu und Zattoo, sowie im Livestream über die eigene Webseite.

Die übersichtliche Webseite besticht vor allem durch ihre äußert umfangreiche Mediathek – so kann man praktisch auch auf die lineare Ausstrahlung verzichten, da alles Wichtige an Sendungen auch zum Abruf bereit steht und einem der Mediashop so erspart bleibt. News zu aktuellen Gesundheitsthemen gibt es auch, wie z.B. dem RS-Virus, an dessen Verbreitung sich Eltern mit Kindern in der Kita gerade erfreuen. Einen Programmguide gibt es nicht. Auch führen verschiedene Links der Seite ins Nichts. Accounts für Twitter und Instagram sind vorhanden, dort geschieht momentan allerdings nichts. Auf Facebook hingegen wird regelmäßig gepostet, Youtube gelegentlich mit neuen Inhalten versorgt.

Ein typischer Tag bei Health TV

05:00 – Pralles Leben

05:30 – Außergewöhnliche Ärzte: Der Fernseharzt

06:00 – Ayur Yoga

06:30 – Fit und Aktiv

07:00 – Yoga

07:30 – Fit durchs Alter

08:00 – Ayur Yoga

08:30 – Fit und Aktiv

09:00 – Yoga

09:30 – Fit durchs Alter

10:00 – Ayur Yoga

10:30 – Fit und Aktiv

11:00 – Teleshopping

12:00 – Kurz und Aktiv

12:05 – Rachs 5€-Küche

13:00 – Gesund tv

13:30 – Campus Gesundheit

14:00 – Schnelles Handeln rettet Leben

14:30 – Sucht im Alter

15:00 – Teleshopping

16:00 – Gesund tv

16:30 – Campus Gesundheit

17:00 – Teleshopping

18:00 – Kurz und Aktiv

18:05 – Rachs 5€-Küche

19:00 – Gesund tv

19:30 – Schichtarbeit – Stress für den Körper

20:00 – Gesund lesen

20:30 – Lechtermann

21:00 – Kurz und Aktiv

21:05 – Rachs 5€-Küche

22:00 – Gesund tv

22:30 – Schichtarbeit – Stress für den Körper

23:00 – Gesund lesen

23:30 – Lechtermann

00:00 – Teleshopping

Empfang

Webseite: healthtv.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: –

Sonstige: SmartTV-App, Waipu, Zattoo

