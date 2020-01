Heimatkanal: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unser Rubrik „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ den „Heimatkanal“ .

Steckbrief

Name: Heimatkanal

Sparte: Filmsender

Senderstart: 28. Juli 1996

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Heimatkanal ist ein von Mainstream Media betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt alter Unterhaltungsfilme aus deutscher Produktion. Der Sender ist dabei in mehrfacher Hinsicht ein Relikt längst vergangner Tage: Er ist einer der letzten noch existenten Kanäle, die bereits zum Start von DF1 verfügbar waren. Ein Großteil der gezeigten Produktionen existiert aufgrund ihres hohen Alters nur im 4:3-Format. Sie sind teilweise noch in Schwarz-Weiß gedreht und gesendet wird in SD – immer noch.

Heimatfilm, Heimatromanze, Bauernschwank, Operettenlustfilm, Sexkomödie – Allein den Filmgenres lässt sich entnehmen, dass ein Großteil des Gezeigten aus den 1950er und 1960er-Jahren stammt. Aufgelockert wird das alte Filmprogramm durch für den Sender gerade zu jugendlichen Serienschmonzetten wie „Forsthaus Falkenau“ aus den 1990er Jahren. Richtig abgefahren wird es, wenn Material aus den 2010er-Jahren gesendet wird. So kommen auf Wunsch gleich der „Bergdoktor“, die „Bergretter“ und der „Landarzt“ zu besuch…

Wer richtig Party machen möchte, schaltet zu einer erst im Jahr 2019 produzierten Musikparade ein und lässt sich von „Andy Borg“, „Hansi Hinterseer“ und den „Kastelruther Spatzen“ in den Abend trällern.

Ebenfalls überraschend sind die Verbreitungswege des Heimatkanals. Während der Sender nur in wenigen Kabelnetzen vorhanden ist – Vodafone ist z.B. außen vor – beschreitet beim Empfang äußert moderne Wege: Über die eigene App „Fernsehen mit Herz“, waipu.tv, Zattoo, tv.de – selbst als Prime Channel bei Amazon ist der Sender vorhanden.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Heimatkanal

05:00 – Onkel Filser – Allerneueste Lausbubengeschichten

06:25 – Gestehen Sie, Dr. Corda!

08:05 – Das Schweigen im Walde

09:20 – Curd Jürgens erzählt

09:40 – Kohlhiesels Töchter

11:15 – Forsthaus Falkenau

12:00 – Musikparade

12:45 – Der Bergdoktor

14:15 – Die schöne Müllerin

15:50 – Wenn ich einmal der Herrgott wär’

17:20 – Am Brunnen vor dem Tore

18:50 – Musikparade

19:25 – Forsthaus Falkenau

20:15 – Der Bergretter

21:00 – Der Bergdoktor

21:50 – Peter Steiners Theaterstadl

23:20 – Liebe in 3 Dimensionen

00:50 – Ottis Aquarium

01:20 – Der Landarzt

02:05 – Tierarzt Dr. Engel

02:50 – Bei uns zu Gast

03:20 – Hochzeitsnacht im Paradies

Empfang

Webseite: heimatkanal.de

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Sky (SD), Kabelkiosk (SD)

IPTV: Telekom (SD)

Sonstige: Amazon Prime Channels, Waipu.tv, Zattoo, tv.de, Fernsehen mit Herz (App)

