Insight TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist „Insight TV“ dran.

Steckbrief

Name: Insight TV

Sparte: Dokusender

Senderstart: 4. Oktober 2016 (Deutschland)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD & UHD

Insight TV ist ein von TV Entertainment Reality Network B.V. betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt auf Extremsport-, Lifestyle- und Entertainment-„Dokus“. Der Sender fällt komplett aus dem typischen Senderraster raus. So lässt sich das Programm schlecht nur mit zwei Sätzen beschreiben. Am besten vielleicht so: Egal ob Mensch, Autos oder Natur – auf alles, was spektakulär aussieht, kann man mal die Kamera draufhalten und hochauflösend zeigen. Denn gesendet wird in Deutschland nur in HD, über Entertain von der Telekom sogar in UHD.

Pay- oder Free-TV ist hier die Frage: Die Telekom bezeichnet den Sender auch als Free-TV-Kanal, was dahingehend ein bisschen witzig ist, weil unterhalb des Tarifs „Magenta Zuhause M“ nichts über den Bildschirm flimmert und die HD-Version nur über HD Plus und Sky über Satellit zu empfangen ist und beides nicht in die Kategorie Free-TV fällt. Für Waipu handelt es sich auch im Free-TV, jedoch setzt der Empfang das Abo eines kostenflichten Pakets voraus. Der regionale Kabelprovider wilhelm.tel speist Insight TV UHD ebenfalls ein, das kostenpflichtige HD-Paket ist jedoch ebenfalls die Grundvoraussetzung. Hier gibt es allerdings eine „freie“ HD-Version im Basispaket inklusive. Die anderen Wege zu den Sendungen über Apps und Webseite des Senders kosten ebenfalls Geld (monatlich oder jährlich). Man kann reinschnuppern, die Sendungen sind dort in englischer Fassung. Auf den deutschen Plattformen wird auch Synchronisiertes angeboten.

Was es auf dem linearen Kanal zu entdecken gibt, wird von außen gut versteckt. Ein TV-Programm gibt es auf der Webseite nicht und auch in den Portalen der gängigen TV-Zeitschriften ist man nicht vertreten. Auf dem etwas unübersichtlichen EPG der HD-Plus-Webseite gibt es immerhin einen Überblick über den Sendetag. Im Netz ist man auf allen typischen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal ob Facebook, Twitter, Instagram oder Youtube – überall gibt es Schnipsel und Bilder aus dem Programm zu sehen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Insight TV

05:00 – Breaking Limits

06:00 – Born To

06:45 – Power & Martial Arts

06:55 – Dangerous Waters

08:00 – Dangerous Waters

09:00 – Photonis Ultimate Forces Challenge

09:00 – Photonis Ultimate Forces Challenge

10:00 – Car Crews With Supercar Blondie

11:00 – The 30//00 Challenge

12:00 – The 30//00 Challenge

13:00 – Breaking Limits

14:00 – Red Chargers

15:15 – Power & Sports

15:30 – En Route to Endurance

15:45 – En Route to Endurance

16:00 – Dangerous Waters

17:00 – Born To

17:30 – Power & Material Arts

17:45 – Power & Material Arts

17:55 – Story of Masters

18:45 – Power & Sport

19:00 – The 30//00 Challenge

20:00 – The 30//00 Challenge

21:00 – Insight TV DNA

22:00 – Photonis Ultimate Forces Challenge

22:30 – Photonis Ultimate Forces Challenge

23:00 – Dangerous Waters

00:00 – Dangerous Waters

01:00 – Insight TV DNA

01:55 – Taming Jaws

03:00 – The 30//00 Challenge

04:00 – The 30//00 Challenge

Empfang

Webseite: insight.tv

Satellit: Sky (HD), HD Plus (HD)

Kabel: u.a. wilhelm.tel (UHD)

IPTV: Telekom (UHD)

Sonstige: Amazon Prime Channels, FreenetTV Connect, Waipu, SmartTV-Apps, Apple-&Android-Apps, Webseite

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.