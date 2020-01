Kabel Eins Classics: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist der Spielfilm- und Seriensender „Kabel Eins Classics“ dran.

Steckbrief

Name: Kabel Eins Classics

Sparte: Retrofilm- und -Serien-Sender

Senderstart: 1. Juni 2006

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Kabel Eins Classics ist ein von ProSiebenSat.1 Media betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt alte Filme und alte Serien. Was man früher an Filmen von Kabel Eins und Serien von RTL kannte und für lau bekam, läuft heute auf Kabel Eins Classics und kostet Geld. Aktuell ist RTL-Klassiker „Quincy“ vier Mal am Tag auf Sendung, die von Sat.1 bereits zu tode wiederholten „Star Trek“-Filme werden gezeigt und im Nachtprogramm schnetzelt sich Jason in „Freitag, der 13.“ durch unschuldige Menschenmassen.

So wirklich konsequent ist man beim Thema Film- und Serienklassiker allerdings nicht mehr dabei. Anders lässt es sich nicht erklären, warum z.B. „Die Tribute von Panem – Monkingjay (2)“ aus 2015 und der Geisterhorror „Paranormal Activity 4“ aus 2012 gezeigt werden. Jeweils 2x am gleichen Abend bzw. in der gleichen Nacht.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Kabel Eins Classics

05:55 – Quincy

06:45 – Quincy

07:40 – Die Lügnerin

09:15 – The White Countess

11:20 – Mama

13:00 – Rache aus dem Reich der Toten

14:55 – Star Trek – Treffen der Generationen

16:45 – Star Trek – Der erste Kontakt

18:30 – Quincy

19:25 – Quincy

20:15 – Die Tribute von Panem – Monkingjay (2)

22:20 – Paranormal Activity 4

23:55 – Freitag, der 13. – Jason im Blutrausch

01:15 – Freitag, der 13. – Todesfalle Manhattan

02:50 – Die Tribute von Panem – Monkingjay (2)

04:50 – Paranormal Activity 4

Empfang

Webseite: kabeleinsclassics.de

Satellit: –

Kabel: Unitymedia, Vodafone

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone

Sonstige: Zattoo