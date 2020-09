Love Nature: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist „Love Nature“ dran.

Steckbrief

Name: Love Nature

Sparte: Dokusender

Senderstart: 1. Juni 2019 (Deutschland)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD & UHD

Love Nature ist ein von Blue Ant Media betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Natur- und Tierdokumentationen. Der Kanal kommt ursprünglich aus Kanada und existiert unter diesem Namen seit dem 19. Januar 2015. Linear ausgestrahlt kommt die 4K-Version seit Juni 2019 aus dem Kabel von Wilhelm Tel über Kabelkiosk. Hier ist er wiederum im Paket mit der „Service-Pauschale“ für die privaten HD-Sender enthalten. Seit November 2019 gibt es die Inhalte auch auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket. Weiter verbreitet hat sich der Sender hierzulande bislang nicht. In Österreich ist er beispielsweise auch bei HD-Austria zu empfangen.

Gesendet wird in englisch, zu sehen gibt es viele schöne bunte Bilder in beeindruckender Qualität. Die Sendungen haben eine Länge von 25 bis 50 Minuten. Von den „Strange Creatures“ laufen in der Regel drei Folgen am Stück. Da man ausschließlich auf originären Content setzt, wird man bei keinem Sendungsnamen gleich aufschreiben „Hey, das kenn ich doch“.

Wie so oft bei internationalen Sendern, ist der lokale Webauftritt eher dürftig bis nicht vorhanden. Es existiert eine Webseite mit Empfangswegen und einigen Trailern – auf Englisch und ohne TV-Guide. In hiesige TV-Zeitschriften hat es der Sender bislang nicht geschafft.

Auf Social Media ist man wiederum recht umtriebig. Auf Facebook gibt es regelmäßig kurze Clips und süße Bildchen, auf Youtube gibt es regelmäßig neue Inhalte mit 3 bis 10 Minuten Länge und teilweise auch einstündige „Schöne Landschaft mit Naturgeräuschen“-Videos. Auf Instagram gibt es die Bilder, die man auch von der Facebook-Seite kennt. Twitter ist vorhanden, wird aber nur noch sporadisch genutzt.

Ein typischer Tag bei Love Nature

05:30 – Strange Creatures

05:55 – Strange Creatures

06:20 – Strange Creatures

06:45 – Attack and Defend

07:00 – Guardians of the Wild

08:00 – Great Blue Wild

08:54 – Camp Zambia

09:00 – Waterworld Africa

09:50 – Untamed Valley

10:40 – Arabian Inferno

11:30 – Great Blue Wild

12:20 – Mysteries of the Mekong

13:10 – Strange Creatures

13:35 – Strange Creatures

14:00 – Strange Creatures

14:25 – Attack and Defend

14:50 – Guardians of the Wild

15:40 – Afric’s Claws and Jaws

16:30 – Ol Pejeta Diaries

16:54 – Camp Zambia

17:00 – Arabian Inferno

17:50 – Great Blue Wild

18:40 – Mysteries of the Mekong

19:30 – Strange Creatures

19:55 – Strange Creatures

20:20 – Strange Creatures

20:45 – Attack and Defend

21:10 – Guardians of the Wild

22:00 – Afric’s Claws and Jaws

22:50 – Mysteries of the Mekong

23:40 – Strange Creatures

00:05 – Strange Creatures

00:30 – Strange Creatures

00:55 – Attack and Defend

01:20 – Guardians of the Wild

02:10 – Afric’s Claws and Jaws

03:00 – Arabian Inferno

03:50 – Great Blue Wild

04:40 – Mysteries of the Mekong

Empfang

Webseite: lovenature.com

Satellit: –

Kabel: u.a. Wilhelm Tel (UHD), Kabelkiosk (UHD)

IPTV: –

Sonstige: Sky Q (HD, UHD), Sky Ticket (HD, UHD)

