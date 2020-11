MCM Top: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „MCM Top“ dran.

Steckbrief

Name: MCM Top

Sparte: Musiksender

Senderstart: 28. November 2003

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

MCM Top ist ein französischer Musiksender, der von der M6-Gruppe betrieben wird. Der Norderstedter Kabelnetzbetreiber Wilhelm Tel erweist sich ein wenig als letzte Bastion des Musikfernsehens in Deutschland und speist auch diesen Kanal in sein Pay-TV-Angebot mit ein. Bei den Stadtwerken in Buchholz in der Nordheide wird man ebenfalls fündig – man muss also wirklich tief im regionalen Kabelnetz suchen, wenn man einen direkten Bezug wünscht. Über Satellit besteht z.B. über Eutelsat 7 Grad Ost mit Hilfe des Umwegs über ein Digiturk-Abos an den Sender zu kommen – spontan mal eben reinschalten geht so eher nicht.

In der Regel gibt es zwei Clipstrecken – „Top Mix“ und „Top Night“. Am Montagabend gibt es von 22:30 bis 23:30 Uhr ein Künsterspecial, freitags gibt es zur gleichen Uhrzeit „Top Gold“ – hier werden Musikclips aus den 1990er und 2000er Jahren gezeigt.

Was Viacom im Netz bei den MTV-Sendern kann, kann M6 ebenfalls: Die Webseite des Hauptsenders MCM wurde zum Jahreswechsel 2016/2017 abgeschaltet und leitet seit dem auf Facebook weiter. Dies führte auch zur Einstellung des Facebook-Kanals – er hat nicht mal das aktuelle Senderlogo und staubt seit dem vor sich hin. Dabei zeigt der Mitbewerber Trace aus dem eigenen Land doch, dass Zugang zu Musikfernsehen unkompliziert möglich ist.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei MCM Top

06:00 – Top Mix

21:00 – Top Mix

22:30 – Top Gold

23:30 – Top Night

Empfang

Webseite: –

Satellit: –

Kabel: u.a. Wilhelm Tel (HD)

IPTV: –

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.