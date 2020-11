Mezzo Live HD: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „Mezzo Live HD“ dran.

Steckbrief

Name: Mezzo Live HD

Sparte: Musiksender

Senderstart: 7. April 2010

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Mezzo Live HD ist ein aus Frankreich kommender und von zu gleichen Teilen von Les Échos-Le Parisien und Canal+ betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt klassischer Musik. In Deutschland wird er über Kabelkiosk, Net Cologne/Aachen und über Watch It verbreitet. Der Schwestersender ohne den Zusatz „Live HD“ zeigt die meiste Zeit ein anderes Programm.

Zu sehen gibt’s Konzerte, Opern, Ballet und Jazz. Die mit „Intermezzo“ betitelten Sendungen zeigen verschiedene kurze Konzertausschnitte und bringen die nachfolgende Sendung wieder auf die gewünschte Anfangszeit.

Im Gegensatz zum Mitbewerber Stingray Classica gibt es keine direkte Abomöglichkeit oder ein On-Demand-Portal. Die englisch-sprachige Webseite bietet einen sehr detaillierten EPG mit Infos zu Musikern & Darstellern der Sendungen, Aufzeichnungsdatum und alternativen Sendeterminen. Auf Wunsch lässt sich ein Account anlegen und man kann die eigenen Favoriten speichern. Die Empfangsmöglichkeiten sind nicht so ganz auf Stand, Diveo ist dann doch schon ein Weilchen Geschichte, wird aber immer noch aufgeführt.

Den in erster Linie für Programmhinweise genutzten Facebook und Twitter-Account teilt man sich mit dem Schwestersender.

Ein typischer Tag bei Mezzo Live HD

06:00 – Oper: Lady Macbeth of Mtsensk by Shostakovich at the Opéra de Paris

09:00 – Intermezzo

09:30 – Klassik: Valery Gergiev and the Munich Philharmonic: Prokofiev and Bruckner

11:25 – Klassik: Valery Gergiev and the Munich Philharmonic: Prokofiev, Strauss and Tchaikovsky

13:00 – Oper: Così fan tutte by Mozart at the Opéra National de Paris

16:05 – Intermezzo

17:00 – Klassik: The Czech Philharmonic and Semyon Bychkov: Berio, Dvořák

18:50 – Klassik: The Czech Philharmonic and Simon Rattle: Dvořák, Mahler

20:25 – Intermezzo

21:00 – Jazz: Yom & The Wonder Rabbis | Jazz à vienne

22:00 – Jazz: Omar Sosa & Yilian Canizares | Jazz à Vienne

23:20 – Jazz: José James | Jazz à vienne

00:25 – Jazz: Erik Truffaz Quartet feat. Rokia Traoré | Jazz à la Villette

02:00 – Klassik: Tugan Sokhiev and the Orchestre National du Capitole de Toulouse: Dutilleux, Holst

03:10 – Klassik: Tugan Sokhiev and the Orchestre National du Capitole de Toulouse: Berlioz’s Requiem

Empfang

Webseite: mezzo.tv

Satellit: –

Kabel: u.a. Kabelkiosk (HD), Net Cologne (HD)

IPTV: –

Sonstige: Watch It (HD)

