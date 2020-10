MTV 80s: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „MTV 80s“ dran.

Steckbrief

Name: MTV 80s

Sparte: Musiksender

Senderstart: 5. Oktober 2020

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

MTV 80s ist ein von ViacomCBS betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Musik der 1980er-Jahre. Er hat VH1 Classic ersetzt. Der Empfang ist in Deutschland über die klassischen Wege nur sehr eingeschränkt möglich. Das IPTV-Paket von 1&1 enthält den Sender, das Bestandskundenmusik-Paket von Vodafone West, im Netz von Wilhelm Tel und das „MTV Tune Inn“ Paket von Net Cologne ist mit dabei.

Es gibt 7 Sendungen über den Tag verteilt, mit Teils unterschiedlichen Schwerpunkten. 80er-Chartmusik, Rock oder Lovesongs. Die Bildqualität ist mäßig, gesendet wird in 4:3 SD.

Beim On-Air-Design hat man sich mit klassisch anmutendem MTV-Logo und Einblendungen im 80er-Jahre Untertitelstil durchaus Mühe gegeben, ein stimmiges Bild zu erzeugen. Zumindest beim Sendestart lief aber noch nicht alles reibungslos: Als wir reingeschaltet haben, war der Sendungsname gerne mal nur ein schwarzer Schatten neben dem Logo.

Leider standard für Viacom: Es gibt keinerlei Web- oder Social-Media-Auftritt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei MTV 80s

06:00 – Non-Stop 80s Hits!

10:00 – Gold! Greatest Hits Of The 80s

14:00 – Top 50 80s Classics That Made MTV!

18:00 – Forever 80s

20:00 – The Power Of 80s Love!

22:00 – Greatest 80s Rock: Play It Loud!

23:00 – … So 80s!

Empfang

Webseite: –

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone West (SD, Bestandskunden), Net Cologne (SD), Wilhelm Tel (SD)

IPTV: 1&1 (SD)

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.