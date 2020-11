MTV Hits: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „MTV Hits“ dran.

Steckbrief

Name: MTV Hits

Sparte: Musiksender

Senderstart: 27. Mai 2014 (Europäischer Kanal)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

MTV Hits ist ein von ViacomCBS betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Mainstream-Musik. Natürlich wird alles geliefert, was man von einem MTV-Sender in Deutschland erwartet:

SD-Auflösung: Check

Verbreitung nur über kleine Kabelnetze: Check

Keinerlei Infos online: Check

Die Verfügbarkeit war vor ein paar Jahren schon einmal besser, allerdings wurden MTV Unlimited über Astra und Diveo (ebenfalls Astra) bekanntlich eingestellt. Auch in der hauseigenen MTV-Play-App stoppte man die Verbreitung. So bleibt am Ende zum Empfang das MTV Tune-Inn-Paket von Net Aachen/Cologne, sowie das Angebot des Norderstedter Anbieters Wilhelm Tel übrig.

Der Sendetag umfasst neun Programmböcke, bei denen man ein wenig versucht hat Ordnung in die ganze „Hit-Musik“ zu bringen. So umfasst z.B. die vierstündige Strecke am Nachmittag Musik aus dem ganzen Zeitraum der 2010er Jahre, wohingegen davor nur aktuelle Musik gespielt wird. Um 18 gibt es eine Stunde Musik, in der immer zwei Songs von einem Künstler hintereinander gespielt werden. Das Nachtprogramm wird mit Latin-Sounds oder Party-Musik bespielt.

Wie bereits erwähnt hat die europäische Variante von MTV Hits keinen Online-Auftritt, die UK-Version hat immerhin einen EPG – hier sieht man allerdings, dass sich das Programm deutlich unterscheidet.

Ein typischer Tag bei MTV Hits

05:00 – Non-Stop Hits

08:00 – Today’s Top-Hits

09:00 – Nothing But Hits

13:00 – Fresh Vidz & Hot Hits

14:00 – Totally 10s!

18:00 – Hit Doubles

19:00 – Today’s Top-Hits

20:00 – Non-Stop Hits

00:00 – Big in the Lat-AM!

Empfang

Webseite: –

Satellit: –

Kabel: u.a. Net Cologne (SD), Net Aachen (SD), Wilhelm Tel (SD)

IPTV: –

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.