MTV Live HD: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „MTV Live HD“ dran.

Steckbrief

Name: MTV Live HD

Sparte: Musiksender

Senderstart: 1. Juli 2011 (15. September 2008 als MTVNHD)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

MTV Live HD ist ein von ViacomCBS betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt aktueller Musikclips, Konzertübertragungen und Star-Interviews. Zwischenzeitlich war der Kanal tatsächlich mal recht verbreitet und gut zu empfangen, flog dann aber aus den Paketen (Sky, Unitymedia) oder verschwand durch die Einstellung der Plattform (MagineTV, Diveo). So gibt es ihn jetzt nur noch über Kabelkiosk und die damit belieferten regionalen Kabelnetzanbieter, sowie 1&1.

Wie der Sendername schon verrät, gibt es im Gegensatz zu den diversen Schwesterkanälen wirklich mal HD-Auflösung und nicht nur SD-Brei. In Tagesrandlage, also morgens und nachts, gibt es längere Clip-Strecken, tagsüber werden vor allem Interviews und Konzertmitschnitte gesendet. Diese werden teilweise im Abendprogramm noch mal wiederholt.

Den Internetauftritt hat man 2015 eingestellt.

Ein typischer Tag bei MTV Live HD

07:00 – High Definition Hits!

11:00 – Powerplay! This Week’s MTV Hotlist

12:00 – MTV Live

12:20 – MTV Live @ Home: Becky Hill

12:45 – MTV Push Live 2020: Raye

13:05 – MTV Live

13:30 – MTV World Stage

14:15 – MTV World Stage

14:35 – MTV World Stage

15:00 – Guetta X Calvin X Avicii

16:30 – MTV Asks Jorja Smith @ Home

17:00 – Hot Right Now!

19:00 – Powerplay! This Week’s MTV Hotlist

20:00 – Guetta X Calvin X Avicii

21:30 – MTV Asks Jorja Smith @ Home

22:00 – MTV Live

22:20 – MTV Live @ Home: Becky Hill

22:45 – MTV Push Live 2020: Raye

23:05 – MTV Live

23:30 – MTV Unplugged: Biffy Clyro

00:15 – MTV Presents Gibraltar Calling ’18

01:00 – High Definition Hits!

03:00 – MTV World Stage

03:45 – MTV World Stage

04:05 – MTV World Stage

04:30 – Hot Right Now!

Empfang

Webseite: –

Satellit: –

Kabel: u.a. Kabelkiosk (HD), Net Cologne (HD)

IPTV: 1&1 (HD)

Sonstige: –

