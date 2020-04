Nick Jr.: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Unterhaltung gibt es auch für die jungen Zuschauer. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Kindersender. Heute ist „Nick Jr.“ dran.

Steckbrief

Name: Nick Jr.

Sparte: Kindersender

Senderstart: 31. März 2009

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Nick Jr. ist ein von Viacom betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Animations- und Zeichentrickserien aus den USA, Kanada und GB. Die Alterszielgruppe reicht maximal bis zum Grundschulalter.

Die wohl bekanntesten Serien auf Nick Jr. sind „Paw Patrol“ und „Peppa Wutz“, von denen tagtäglich mehrere Dutzend Folgen zu sehen sind. Diese werden mit 11 weiteren Sendungen über den Tag verteilt. Wie viele Folgen genau und welche gesendet werden, lässt sich nicht immer ganz so einfach feststellen. Nick Jr. besitzt eine eigene Webseite mit zahlreichen Clips, einigen Serienfolgen und einem Programmguide. Dieser geht von 0 bis 24 Uhr. Auf eigentlichen Webseite von Nickelodeon gibt es noch ein Fernsehprogramm von Nick Jr. im Verlauf eines Fernsehtags (6 bis 6 Uhr). Auf Nick.de sind von „Peppa Wutz“ die englischen Folgentitel angegeben, auf Nickjr.de die deutschen. Bei anderen Sendungen wiederholt sich das Spiel. Mal fehlen die Folgenangaben vollständig, dann unterscheiden sie sich – für den gleichen Tag und die gleiche Zeit. Manchmal gibt es auch unterschiedliche Angaben, welche Sendung überhaupt läuft. Damit es noch ein bisschen komplizierter wird, gibt es bspw. bei der TV Spielfilm noch mal andere Anfangszeiten, die nicht auf glatte Minuten gebügelt sind.

Immer wieder tauchen englische Sprachschnipsel auf den deutschen Webseiten auf „Play with Peppa, every day on Nick Jr.“ etc. Da die Webseiten in den unterschiedlichen Sprachversionen gleich aussehen, lässt sich hier leicht erkennen, dass die deutsche Fassung nicht zu ende übersetzt wurde.

Nick Jr. hat eine mehr oder weniger regelmäßig bespaßte Facebook-Seite, einen Instagram-Account und teilt sich mit den internationalen Schwestersendern einen Youtube-Account.

Nick Jr. wird über die typischen Empfangswege Kabel (Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk) und IPTV (1&1, Telekom, Vodafone) verbreitet. Kunden von Vodafone-Kabel kommen auch in den Genuss von HD, alle anderen müssen mit SD-Qualität vorlieb nehmen. Dies gilt auch für Nick jr. über Satellit – hier soll es Mitte April losgehen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Nick Jr.

06:00 – Peppa Wutz

06:20 – Zack und Quack

06:30 – Kiva kann’s

06:40 – Paw Patrol

07:40 – Abby Hatcher

07:50 – Shimmer und Shine

08:15 – Top Wing – Das coolste Team der Lüfte

08:35 – Blaze und die Monster-Maschinen

09:20 – Rusty Rivets

10:00 – Abby Hatcher

10:30 – Butterbean’s Café

10:55 – Bubble Guppies

11:15 – Peppa Wutz

11:35 – Max & Ruby

12:00 – Blaze und die Monster-Maschinen

12:45 – Paw Patrol

13:35 – Top Wing – Das coolste Team der Lüfte

14:20 – Peppa Wutz

14:30 – Max & Ruby

14:45 – Bubble Guppies

15:10 – Abby Hatcher

15:20 – Butterbean’s Café

15:40 – Zack und Quack

16:05 – Top Wing – Das coolste Team der Lüfte

16:40 – Blaze und die Monster-Maschinen

17:00 – Rusty Rivets

17:15 – Paw Patrol

18:00 – Peppa Wutz

18:20 – Zack und Quack

18:30 – Kiva kann’s

18:40 – Paw Patrol

19:40 – Abby Hatcher

19:50 – Shimmer und Shine

20:15 – Top Wing – Das coolste Team der Lüfte

20:35 – Blaze und die Monster-Maschinen

21:20 – Rusty Rivers

22:00 – Abby Hatcher

22:35 – Butterbean’s Café

22:55 – Bubble Guppies

23:15 – Peppa Wutz

23:35 – Max & Ruby

00:00 – Blaze und die Monster-Maschinen

00:45 – Paw Patrol

01:35 – Top Wing – Das coolste Team der Lüfte

02:20 – Peppa Wutz

02:25 – Max & Ruby

02:50 – Bubble Guppies

03:10 – Abby Hatcher

03:20 – Butterbean’s Café

03:45 – Zack & Quack

04:05 – Top Wing – Das coolste Team der Lüfte

05:00 – Rusty Rivets

05:15 – Paw Patrol

Empfang

Webseite: nickjr.de und nick.de/programm

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Unitymedia (SD), Vodafone (HD), Kabelkiosk (SD)

IPTV: 1&1 (SD), Telekom (SD), Vodafone (SD)

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.