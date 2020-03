Nicktoons: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Unterhaltung gibt es auch für die kleinen Zuschauer. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Kindersender. Heute ist „Nicktoons“ dran.

Steckbrief

Name: Nicktoons

Sparte: Kindersender

Senderstart: 31. März 2010 (1. Dezember 2007 als Nick Premium)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Nicktoons ist ein von Viacom betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Animations- und Zeichentrickserien aus den USA. Hauptzielgruppe sind Jungen zwischen 6 und 12 Jahren. Wie man diese erreichen möchte, bleibt wohl ein Geheimnis von Viacom, denn die Verbreitung ist mittlerweile in Deutschland auf das Kabelnetz von Unitymedia und das IPTV-Angebot von 1&1 zusammengeschrumpft. Gesendet wird ausschließlich in SD.

Geboten wird in der Woche ein Mix aus 14 verschiedenen Serien wie „Spongebob Schwammkopf“ und „KungFu Panda“, am Wochenende kommen noch die „Rabbids“ zusätzlich ins Programm. Wenn man mal von der „Einhorn Kitty“ und den „Mysticons“ absieht, wird fast alles in Doppel- oder Vierfachfolgen ausgestrahlt.

Onlineaktivitäten gibt es nicht allzuviele. Man teilt sich mehr oder weniger mit den Schwestersendern eine Webseite. Immerhin gibt es ein TV-Programm und teils kurze Beschreibungen zu den Sendungen/Folgen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Nicktoons

05:00 – SpongeBob Schwammkopf

05:20 – SpongeBob Schwammkopf

05:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles

06:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles

06:25 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

06:40 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

06:50 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

07:05 – Die Pinguine aus Madagascar

07:30 – Die Pinguine aus Madagascar

07:50 – Willkommen bei den Louds

08:15 – Willkommen bei den Louds

08:35 – SpongeBob Schwammkopf

09:00 – SpongeBob Schwammkopf

09:15 – Die Brot-Piloten

09:40 – Die Brot-Piloten

10:00 – Die Abenteuer von Kid Danger

10:15 – Regenbogen Schmetterling Einhorn Kitty

10:35 – Kung Fu Panda

11:00 – Kung Fu Panda

11:20 – Sanjay & Craig

11:45 – Sanjay & Craig

12:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles

12:25 – Teenage Mutant Ninja Turtles

12:50 – SpongeBob Schwammkopf

13:10 – SpongeBob Schwammkopf

13:35 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

13:45 – Cosmo&Wanda: Wenn Elfen helfen

14:10 – Cosmo&Wanda: Wenn Elfen helfen

14:35 – Kung Fu Panda

15:00 – Die Pinguine aus Madagascar

15:20 – Die Pinguine aus Madagascar

15:40 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

15:55 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

16:05 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

16:20 – Willkommen bei den Louds

16:40 – SpongeBob Schwammkopf

17:05 – SpongeBob Schwammkopf

17:25 – Regenbogen Schmetterling Einhorn Kitty

17:50 – Die Brot-Piloten

18:10 – Die Brot-Piloten

18:35 – Cosmo&Wanda: Wenn Elfen helfen

18:55 – Cosmo&Wanda: Wenn Elfen helfen

19:15 – Willkommen bei den Louds

19:40 – Willkommen bei den Louds

20:00 – SpongeBob Schwammkopf

20:20 – SpongeBob Schwammkopf

20:40 – Avatar – Der Herr der Elemente

21:05 – Avatar – Der Herr der Elemente

21:25 – Mysticons

21:45 – Kung Fu Panda

22:10 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

22:20 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

22:35 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

22:45 – Willkommen bei den Louds

23:10 – Cosmo&Wanda: Wenn Elfen helfen

23:30 – Toon Marty

23:40 – Toon Marty

23:55 – SpongeBob Schwammkopf

00:15 – SpongeBob Schwammkopf

00:35 – Regenbogen Schmetterling Einhorn Kitty

01:00 – Kung Fu Panda

01:20 – Die Pinguine aus Madagascar

01:40 – Die Pinguine aus Madagascar

02:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles

02:25 – Teenage Mutant Ninja Turtles

02:50 – Cosmo&Wanda: Wenn Elfen helfen

03:10 – Cosmo&Wanda: Wenn Elfen helfen

03:25 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

03:35 – ALVINNN!!! und die Chipmunks

03:45 – SpongeBob Schwammkopf

04:10 – SpongeBob Schwammkopf

04:30 – SpongeBob Schwammkopf

Empfang

Webseite: nick.de/sender/19-nicktoons

Satellit: –

Kabel: u.a. Unitymedia (SD)

IPTV: 1&1 (SD)

Sonstige: –

