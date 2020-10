RCK TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „RCK TV“ dran.

Steckbrief

Name: RCK TV

Sparte: Musiksender

Senderstart: 1. November 2007

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

RCK TV ist ein von der Just Music Fernsehbetriebs GmbH (High View) betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Rock-Musik. Wie bei fast allen Sendern von High View ist das Verbreitungsgebiet in den letzten Monaten nach der Scheidung von Vodafone drastisch geschrumpft. Aktuell gibt es ihn im Kabel noch für Bestandskunden von Vodafone West, über IPTV werden 1&1 und die Telekom versorgt, gestreamt wird über Waipu und Zattoo.

Das Sendeschema ist von Montag bis Samstag zwischen 6 und 20 Uhr identisch. Die gezeigten Clips stammen aus verschiedenen Jahrzehnten der Rockmusik, dementsprechend schwankt auch die Bildqualität stark. So ist z. B. „The Rasmus – In The Shadows“ von Anfang der 2000er ein ziemlicher Pixelmatsch, wohingegen „A Day To Remember – Mindrocker“ knackscharf ist. Zwischen 20 und 2 Uhr gibt es meist unterschiedliche Themenschwerpunkte, wie 80er, 90er Rock, Metal oder Alternative Rock. Generell gilt, dass trotz des „alternativen“ Anstrichs des Senders die Musikauswahl sehr soft ist und den ganzen Tag als Hintergrundbeschallung laufen kann, ohne besonders auffallend oder störend zu sein. Gelegentlich wird das Programm durch kurze Werbeblöcke unterbrochen, dann plärren einen Onlinecasinos, Fruchtbarkeitstests, Kreditportale oder Mobile Games an.

Die Webseite ist zweckmäßig und hält Empfangswege, Sendeschema sowie Infos zu Sonderprogrammierung bereit, bietet aber keine weiteren Infos zu den eigentlichen Sendungen. Es gibt noch eine Facebook-Seite, sowie einen mangels Nachfrage seit Mitte 2019 ungenutzten Twitter-Account.

Ein typischer Tag bei RCK TV

06:00 – Kickstarter

12:00 – RCK My Day

18:00 – RCK Heroes

20:00 – Back to 1990

22:00 – Alternative RCK

00:00 – Just RCK

02:00 – Night RCK

Empfang

Webseite: rck-tv.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone West (SD, Bestandskunden)

IPTV: 1&1 (HD), Telekom (HD)

Sonstige: Waipu (HD), Zattoo (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.