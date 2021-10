Ric: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Ric“ vor.

Steckbrief

Name: Ric

Sparte: Kinder-Sender

Senderstart: 10. September 2012

Sendezeit: 6-8 Uhr, 13:30-19:30 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Ric ist ein von der Your Family Entertainment AG betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Zeichentrickserien für Kinder. Gesendet wird nur noch 8 Stunden am Tag – zwei Stunden am frühen morgen und sechs Stunden am Nachmittag bis frühen Abend. Zwischen den Sendungen gibt es reguläre Werbung. Am Ende des Werbeblocks kommen kurze Clips vom Moorhuhn, außerdem vom Sendermaskottchen „Ric der Rabe“ im 4:3-Format. Außerhalb der Sendezeiten von Ric läuft Mediashop-Teleshopping in der Dauerschleife.

Gesendet wird z.B. die klassische Zeichentrickserie „Die Abenteuer der Prudence Petitpas“, von der es nur 26 Folgen gibt. Dementsprechend schnell und oft kommt es zu Wiederholungen. Mit „Donkey Kongs Abenteuer“ (1996) oder „Nori Rollercoaster Boy“ (2017) sind auch CGI-Serien auf Sendung. Die Gute-Nacht-Geschichte von 19:00 bis 19:30 Uhr wird ohne Bild und nur mit Ton ausgestrahlt.

Ric wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, im Kabelnetz zahlreichen Anbietern und über IPTV bei 1&1. Waipu und Zattoo sind auch dabei.

Die Webseite hält kurze Infos zu Serien und Empfangsmöglichkeiten parat, hat aber keinen Programmguide. Es gibt lediglich eine kurze Vorschau auf die kommenden neun Sendungen. Der Livestream wird über Youtube abgewickelt. Das hat den Vorteil, dass man auch bis zu zwölf Stunden zeitversetzt gucken kann. Der Channel selber hat einige vollständige Zeichentrickepisoden zum Anschauen zu bieten, sowie diverse „Ric der Rabe“-Clips, wurde allerdings seit 2017 nicht mehr aktualisiert. Der Twitter-Account schläft seit 2018. Facebook wird für Programmhinweise zu neuen Serien genutzt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Ric

06:00 – Die Abenteuer der Prudence Petitpas

06:30 – Der kleine Bär

07:00 – George Shrinks

07:30 – Nori – Rollercoaster Boy

08:00 – Mediashop

13:30 – Donkey Kongs Abenteuer

14:00 – MP4orce

14:30 – Tiki Turtles Insel

15:00 – Bob’s Beach

15:12 – Bob’s Beach

15:30 – Albert der 5. Musketier

16:00 – Arsène Lupin, der Meisterdieb

16:25 – Dog City

16:54 – Rics kleine Geschichte am Nachmittag

17:05 – The Treflik Family

17:14 – The Treflik Family

17:22 – Eena Meena Deeka

17:35 – Adventurers – Mission Zeitreise

18:05 – Da Boom Crew

18:30 – Nancy Drew

18:54 – Deine Gutenachtgeschichte auf Ric

19:30 – Mediashop

Empfang

Webseite: rictv.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: 1&1

Sonstige: u.a. Waipu, Zattoo

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.