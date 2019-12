RTL Crime: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Heute kommen alle Krimi-Fans auf ihre Kosten. In unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ haben wir dieses Mal den US-Serien-Sender „RTL Crime“ im Fokus.

Steckbrief

Name: RTL Crime

Sparte: Seriensender

Senderstart: 27. November 2006

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

RTL Crime ist ein von der RTL Group betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Crime-Serien. „Medical Detectives“, „Bones – Die Knochenjägerin“, „CSI: Den Tätern auf der Spur“, „CSI: Cyber“, „CSI: Miami“ – Ein Großteil des aktuellen Gesamtprogramms wird mit Serien betrieben, die Mitte der 2000er große Erfolge auf RTL und Vox feierten. Wer auf die seichtere Ermittlerkost steht und davon nicht genug bekommen kann, ist bei RTL Crime sicher gut aufgehoben, auch wenn man jetzt für diese Serien nun zur Kasse gebeten wird.

RTL Crime hat zur Primetime auch durchaus mal Deutschlandpremieren wie beispielsweise die aktuelle Staffel von „How to get away with Murder“ oder „M – Eine Stadt sucht einen Mörder (2019)“ im Programm, allerdings wirklich nur dort. Wer zu anderen Zeiten als 20.15 Uhr bis Mitternacht einschaltet, wird kaum an „CSI“ vorbeikommen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei RTL Crime

05:15 – Paul Bernado & Karla Homolka: Die Ken und Barbie-Killer

05:45 – Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

06:30 – Miami Vice

07:15 – Miami Vice

08:05 – CSI: Vegas

08:45 – CSI: Cyber

09:30 – CSI: Cyber

10:10 – Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

11:00 – Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

11:50 – Miami Vice

12:35 – Miami Vice

13:20 – M – Eine Stadt sucht einen Mörder

14:10 – CSI: Miami

14:55 – CSI: Miami

15:40 – CSI: Den Tätern auf der Spur

16:25 – CSI: Den Tätern auf der Spur

17:10 – Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

18:00 – Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

18:45 – CSI: Cyber

19:30 – CSI: Cyber

20:15 – Ash vs. Evil Dead

20:45 – The Shield

21:30 – Hans Reiser: Mord an der Ehefrau

22:00 – Paul Bernado & Karla Homolka: Die Ken und Barbie-Killer

22:30 – Transporter – Die Serie

23:20 – Ash vs. Evil Dead

23:50 – CSI: Cyber

00:35 – CSI: Cyber

01:20 – Miami Vice

02:05 – Miami Vice

02:55 – CSI: Den Tätern auf der Spur

03:40 – CSI: Den Tätern auf der Spur

04:25 – Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

Empfang

Webseite: rtl-crime.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone