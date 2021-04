RTL Living: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Deshalb präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihnen regelmäßig einen neuen Sender. Heute ist „RTL Living“ dran.

Steckbrief

Name: RTL Living

Sparte: Lifestyle-Sender

Senderstart: 27. November 2006

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

RTL Living ist ein von der RTL-Gruppe betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Dokusoaps und Kochshows. Gezeigt wird wenn man so mag, ein Best-Of bekannter Namen aus dem RTL(2)- und Vox-Programm. „Das perfekte Dinner“, „Shopping Queen“, „Jamie Oliver“ oder Youtube-Köchin Sally befinden sind auf Sendung. Hinzu kommen zahlreiche „ich mache meinen Garten schön“-Sendungen. Teilweise handelt es sich hierbei um alte Episode, teilweise um Vor-Free-TV-Ausstrahlungen.

Wer Kabelkiosk-Kunde ist, empfängt den Sender in SD-Qualität, alle anderen Verbreitungswege wie Vodafone-Kabel, Magenta TV und 1&1 werden in HD bedient. Zusätzlich lässt sich der Sender natürlich über die RTLs TV Now abonnieren, sowie die Amazon Prime Channels.

Die Webseite hält Programmübersicht, Trailer und Empfangsmöglichkeiten parat, sowie allgemeine Infos zu allen Sendungen des Kanals. Facebook und Instagram sind vorhanden und werden massiv für für Programmankündigungen genutzt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei RTL Living

06:00 – Das perfekte Dinner

06:50 – Hensslers schnelle Nummer

06:55 – 4 Hochzeiten und eine Traumreise

07:45 – Shopping Queen

08:35 – Im Hause Chanel

09:05 – Im Hause Chanel

09:35 – Advanced Style

10:35 – Inside The Actors Studio

11:20 – Hensslers schnelle Nummer

11:25 – essen & trinken – Für jeden Tag

12:15 – Das perfekte Dinner

13:10 – 4 Hochzeiten und eine Traumreise

14:00 – Hensslers schnelle Nummer

14:05 – Zwischen Tüll und Tränen

14:55 – Monty Don: Amerikas Gärten

16:00 – Garden Rescue: Wer rettet meinen Garten?

16:50 – Große Träume, große Gärten

17:25 – Große Träume, große Gärten

17:55 – Shopping Queen

18:50 – Einfach Sally

19:20 – Jamie and Jimmy’s Food Fight Club

20:10 – Hensslers schnelle Nummer

20:15 – Jamie and Jimmy’s Food Fight Club

21:05 – Die Meister-Chocolatiers: Träume aus Schokolade

21:35 – Die Meister-Chocolatiers: Träume aus Schokolade

22:00 – Familienessen – Rezepte die allen schmecken

22:55 – Das perfekte Dinner

23:45 – Zwischen Tüll und Tränen

00:35 – Jamie and Jimmy’s Food Fight Club

01:25 – Die Meister-Chocolatiers: Träume aus Schokolade

01:50 – Die Meister-Chocolatiers: Träume aus Schokolade

02:15 – Hensslers schnelle Nummer

02:20 – Familienessen – Rezepte die allen schmecken

03:10 – Zwischen Tüll und Tränen

03:55 – essen & trinken – Für jeden Tag

04:45 – Einfach Sally

05:10 – Jamie and Jimmy’s Food Fight Club

Empfang

Webseite: rtl-living.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone (HD), Kabelkiosk (SD)

IPTV: 1&1 (HD), Telekom (HD), Vodafone (HD)

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD), TV Now (HD)

Dies war der vorerst letzte regelmäßige Beitrag der Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“. Wir hoffen, die Serie hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns gerne an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.