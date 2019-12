RTL Passion: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Auch die RTL-Gruppe betreibt neben ihren frei empfangbaren Sendern noch einige Pay-TV-Kanäle. In unser neuen Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ gibt es deshalb heute mehr Details zu „RTL Passion“.

Steckbrief

Name: RTL Passion

Sparte: Seriensender

Senderstart: 27. November 2006

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

RTL Passion ist ein von der RTL Group betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt romantische Serien, Telenovelas und Klassikern aus dem RTL-Programm. 24 Stunden am Tag werden Soaps wie „GZSZ“, „Unter uns“ und „Alles was zählt“ (alte und neue Folgen) und Co. ausgestrahlt, unterbrochen durch RTL-Hits wie „Nikola“, „Mein Leben & ich“ und „Hinter Gittern – Der Frauenknast“. Gelegentlich gibt es auch Blockbuster-Serien wie „The Handmaid’s Tale“ zu sehen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei RTL Passion

05:10 – Verbotene Liebe Classics

05:35 – Gute Zeiten, schlechte Zeiten Classics

06:00 – Unter Uns Classics

06:25 – Nikola

06:50 – Nikola

07:15 – Hinter Gittern – Der Frauenknast

08:00 – Hinter Gittern – Der Frauenknast

08:50 – Alles was zählt

09:15 – Unter uns

09:40 – Gute Zeiten, schlechte Zeiten

10:05 – Mein Leben & ich

10:30 – Outlander

11:25 – Alles was zählt Classics

11:50 – Alles was zählt Classics

12:20 – Unter uns Classics

12:45 – Gute Zeiten, schlechte Zeiten Classics

13:10 – Verbotene Liebe Classics

13:40 – Verbotene Liebe Classics

14:05 – Hinter Gittern – Der Frauenknast

14:55 – Unter uns

15:20 – Alles was zählt

15:45 – Gute Zeiten, schlechte Zeiten

16:15 – Outlander

17:10 – The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd

18:05 – Downtown Abbey

18:55 – Nikola

19:20 – Nikola

19:50 – Mein Leben & ich

20:15 – The Collection

21:10 – Krieg und Freiden

21:55 – Gute Zeiten, schlechte Zeiten

22:20 – Unter uns

22:50 – Alles was zählt

23:15 – The Collection

00:10 – Krieg und Frieden

00:55 – Nikola

01:20 – Nikola

01:45 – Mein Leben & ich

02:10 – Hinter Gittern – Der Frauenknast

02:55 – Alles was zählt Classics

03:20 – Alles was zählt Classics

03:50 – Gute Zeiten, schlechte Zeiten

04:15 – Alles was zählt

04:40 – Unter uns

Empfang

Webseite: rtl-passion.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone