Sat.1 Emotions: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Unzählige Pay-TV-Kanäle prägen die Deutsche TV-Landschaft mittlerweile. Dazu gehören auch die Ableger der großen Privatsender. Einen von Ihnen stellen wir im heutigen Teil unserer Serie vor: Den Frauen-Sender „Sat.1 Emotions“.

Steckbrief

Name: Sat.1 Emotions

Sparte: Seriensender

Senderstart: 3. Mai 2012

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Sat.1 Emotions ist ein von ProSiebenSat.1 Media betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Telenovelas und Sat.1-Klassikern. So gibt es ein Wiedersehen mit „Anna und die Liebe“, „Verliebt in Berlin“ oder der schnell aus dem Free-TV verbannten Daily Soap „Alles oder Nichts“. Auch einstige Aushängeschilder des Sat-1-Abends wie „Kommisar Rex“ und „Was guckst du“ werden wiederholt, sowie zahlreiche andere Comedyshow-Klassiker. Im Gegensatz zum ähnlich positionierten RTL Passion finden sich bei Sat.1 Emotions auch min. drei Spielfilme im Programm pro Tag wieder.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Sat.1 Emotions

06:10 – Was guckst du?

06:30 – Auf Streife – Die Spezialisten

07:15 – Auf Streife

08:05 – Genial daneben – das Quiz

08:50 – Alles oder Nichts

09:20 – Kommissar Rex

10:35 – Mein Schüler, seine Mutter & ich

12:10 – Verliebt in Berlin

12:35 – Verliebt in Berlin

12:55 – Anna und die Liebe

13:20 – Anna und die Liebe

13:45 – Hearthland – Paradies für Pferde

14:30 – Frozen Memories

15:25 – Total Dreamer – Träume werden wahr

16:10 – Verliebt in Berlin

16:35 – Verliebt in Berlin

17:00 – Alles oder Nichts

17:25 – Alles oder Nichts

17:55 – SOKO München

18:40 – SOKO München

19:25 – Kommissar Rex

20:15 – Monster

21:10 – Monster

22:10 – George Gently – Der Unbestechliche: Adel verpflichtet

23:40 – Profiling Paris

00:35 – Monster

01:35 – Monster

02:30 – Profiling Paris

03:25 – Wasser für die Elefanten

Empfang

Webseite: sat1emotions.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone