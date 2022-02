ServusTV Deutschland: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „ServusTV Deutschland“ vor.

Steckbrief

Name: ServusTV Deutschland

Sparte: Doku- und Reportage-Sender

Senderstart: 1. Januar 2011 (1.10.2009 in Österreich)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

ServusTV Deutschland ist ein von der Red Bull Media House GmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf Dokumentationen und Reportagen. Dank eigener Nachrichtensendung, Talkformaten, einer Quizsendung, Spielfilmen abends am Wochenende und der ein oder anderen Sportübertragung zählt der Sender sogar als Vollprogramm.

Der typische Sendetag beginnt um 6 Uhr morgens mit drei Stunden Wetterpanorama aus dem Alpenraum gefolgt von einer Doku aus Österreich. Anschließend kommen typische englischsprachige Doku- und Reportagereihen wie „Mega-Bauten“ oder „Morgen Freeman: Mysterien des Weltalls“. Aber auch österreichische Produktionen wie „Terra Mater“, „P.M. Wissen“ und „Bergwelten“ gehören zum Programm. Um 17 Uhr wird gequizt, um 19 Uhr gibt es von Montag bis Freitag Nachrichten. Freitags tummelt sich ab 20:15 Uhr mit „Miss Fishers mysteriöse Mordfälle“ eine Serie im Programm, am Samstag gab’s z.B. den Spielfilm „Der englische Patient“.

In letzter Zeit machte ServusTV vor allem immer mal wieder Schlagzeilen durch seine Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Diese äußert sich in Form von falscher Ausgeglichenheit in Talkshows, neudeutsch „false balancing“, sowie falscher Einordnung und fehlendem Kontext in der auf seriös getrimmten Nachrichtensendung. Auch hob man zuletzt Dokus ins Programm, deren Inhalt bzgl. möglicher Impfopfer maximal fragwürdig ist. Nach Berichten von dwdl.de gibt es inzwischen eine Beschwerde bei Medienbehörde KommAustria und auch Werbepartner sollen schon abgesprungen sein.

ServusTV Deutschland wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, über IPTV bei der Telekom und Vodafone, bei Zattoo, diverse TV-Apps, sowie im Livestream über die eigene Webseite.

Die Webseite bietet eine umfangreiche Mediathek, Programm- und Empfangsinformationen, Podcasts und das Wetterpanorama live rund um die Uhr.

Die Facebookseite wird für aktuelle Programminfos genutzt, ähnlich sieht es mit Instagram aus. Youtube darf als Mediathek für die Talkrunden herhalten, auch hier geht es Schwerpunktmäßig gegen Impfpflicht und Corona-Regeln.

Ein typischer Tag bei ServusTV Deutschland

06:00 – Das Wetterpanorama bei ServusTV

09:05 – P.M. Wissen

10:05 – Strangest Things

11:05 – Geniale Technik

12:00 – Moderne Wunder

13:00 – Die Highlands – Schottlands wildes Herz

13:55 – Auf legendären Routen

15:00 – Aufgedeckt – Rätsel der Geschichte

16:00 – Moderne Wunder

16:55 – Servus Wetter

17:00 – Quizjagd

18:00 – Tiere und ihr Erfolgsgeheimnis

19:00 – Servus Nachrichten

19:10 – P.M. Wissen

20:10 – Servus Wetter

20:15 – Terra Mater

21:15 – Bergwelten

22:15 – Mega-Bauten

23:10 – Sport und Talk aus dem Hangar-7

00:30 – Bergwelten

01:20 – Terra Mater

02:05 – Mega-bauten

02:50 – Sport und Talk aus dem Hangar-7

04:20 – Auf legendären Routen

05:10 – Aufgedeckt – Rätsel der Geschichte

05:55 – Servus Wetter

Empfang

Webseite: servustv.com

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: Telekom, Vodafone

Sonstige: SmartTV-Apps, Zattoo

