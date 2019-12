Sony AXN: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Viele kleine und große Pay-TV-Kanäle gibt es auf dem deutschen Fernsehmarkt. Damit Sie den Überblick behalten gibt es unsere Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ in der wir heute mehr Details zum Action-Serien-Sender „Sony AXN“ liefern.

Steckbrief

Name: Sony AXN

Sparte: Seriensender

Senderstart: 1. November 2004

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Sony AXN ist ein von Sony Pictures Entertainment betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Action-Serien. Der Sender ist bereit seit über 15 Jahren auf Sendung, wurde jedoch erst kürzlich umbenannt und einem Rebranding unterzogen. Das Programm ist vor allem zwischen Montag und Mittwoch wenig abwechslungsreich: Es wird von sechs bis sieben unterschiedlichen Serien aus dem englischen Sprachraum bestritten, die mehrmals am Tag wiederholt werden und teilweise auch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben („Sea Patrol, 2007). Donnerstags gibt es mit „L.A.’s Finest“ oder „Into the Dark“ allerdings auch frisches Programm von 2019.

Freitag, Samstag, Sonntag wird der sonst ausschließlich mit Serien bestückte Sendetag auch durch zum Kanalimage passende Spielfilme wie „Easy Rider“ von 1969 oder „xXx 2: The Next Level“ von 2005 aufgelockert. Wie auch bei den Serien, werden viele Filme gern am Tage darauf zu einer anderen Uhrzeit noch einmal wiederholt. Vereinzelt verirren sich auch Soaps wie „Survivor“ ins Wochenendprogramm von Sony AXN.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Sony AXN

06:00 – Sea Patrol

06:45 – Sea Patrol

07:30 – 19-2

08:20 – 19-2

09:10 – Snatch

10:00 – Snatch

10:50 – Sea Patrol

11:35 – Sea Patrol

12:20 – Bite Club

13:10 – 19-2

13:55 – 19-2

14:40 – Snatch

15:25 – Snatch

16:15 – Bite Club

17:05 – Sea Patrol

17:50 – Sea Patrol

18:40 – 19-2

19:30 – 19-2

20:15 – L.A.’s Finest

21:15 – Caught

21:55 – Outsiders

22:50 – Into the Dark – Das Gelöbnis

00:25 – Power

01:30 – L.A.’s Finest

02:30 – Outsiders

03:20 – Caught

04:10 – Bite Club

05:05 – Schwermetall

05:35 – Schwermetall

Empfang

Webseite: sonyaxn.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: Telekom, Vodafone