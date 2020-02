Spiegel TV Wissen: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist „Spiegel TV Wissen“ dran.

Steckbrief

Name: Spiegel TV Wissen

Sparte: Dokusender

Senderstart: 4.11.2011

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Spiegel TV Wissen ist ein von der Spiegel TV Geschichte + Wissen GmbH & Co. KG betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Reportagen.

Auch wenn Spiegel dran steht, drin ist in Spiegel TV Wissen alles Mögliche. Die gezeigten Sendungen kommen überwiegend aus Deutschland, Großbritannien und den USA. Es gibt Dokusoaps wie „Hurricane Man“ oder die „Hellfire Heroes“ und Dokus wie „Die gefährlichsten Berufe Deutschlands“ und „Die verkehrsreichsten Orte der Welt“. Wer lieber ferne Länder sieht, kann mit „Reggie Yates durch China“ reisen und wer sich lieber anschaut, was die Erde auch ohne menschliches Zutun hinbekommt, wird bei den „Naturgewalten“ sicher glücklich werden. Der Großteil des Programms ist zwischen 2010 und 2019 entstanden.

Im Netz ist man bei Facebook vertreten – die Seite wird in erste Linie zur Ankündigung von Programmhighlights genutzt. Die Webseite bietet eine Übersicht über die Highlights, einen bebilderten TV-Guide mit Beschreibungen der Sendungen und Erinnerungsfunktion. Besonders praktisch: Es gibt direkt die Info, ob die Inhalte neben der linearen Ausstrahlung auch auf Abruf bei Sky, Vodafone und der Telekom zur Verfügung stehen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Spiegel TV Wissen

05:25 – Deutschlands Mega-Häfen

06:15 – Spitzenreiter der Technik

07:05 – Spitzenreiter der Technik

07:55 – Spitzenreiter der Technik

08:50 – Brojects – Zwei Brüder bauen um

09:10 – Brojects – Zwei Brüder bauen um

09:30 – Brojects – Zwei Brüder bauen um

09:50 – Brojects – Zwei Brüder bauen um

10:10 – Brojects – Zwei Brüder bauen um

10:30 – Brojects – Zwei Brüder bauen um

10:50 – Spiegel TV Thema

11:45 – Wohnen in Deutschland

12:30 – Wohnen in Deutschland

13:15 – Schön, groß, teuer

14:05 – Alternative Wohnformen

14:55 – Airbnb – Traum oder Albtraum?

15:45 – Zirkus auf dem Stundenplan – Die Artistenschule in Berlin

16:30 – Traumhochzeit nach Plan

17:15 – Die Modemacher

18:00 – Lebe Lieber Ungewöhnlich

18:50 – Lebe Lieber Ungewöhnlich

19:40 – RE:

20:15 – Ramsch oder Rarität – Die Profis vom Auktionshaus

20:55 – Ramsch oder Rarität – Die Profis vom Auktionshaus

21:40 – Ramsch oder Rarität – Die Profis vom Auktionshaus

22:25 – The Wanted – Auf Verbrecherjagd

23:10 – The Wanted – Auf Verbrecherjagd

23:55 – The Wanted – Auf Verbrecherjagd

00:40 – Ramsch oder Rarität – Die Profis vom Auktionshaus

01:25 – Ramsch oder Rarität – Die Profis vom Auktionshaus

02:10 – Ramsch oder Rarität – Die Profis vom Auktionshaus

02:44 – The Wanted – Auf Verbrecherjagd

03:40 – The Wanted – Auf Verbrecherjagd

04:25 – The Wanted – Auf Verbrecherjagd

Empfang

Webseite: spiegelwissen.tv

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Sky (SD), Vodafone (HD), Unitymedia (HD), Kabelkiosk (HD)

IPTV: Telekom (HD), Vodafone (HD)

Sonstige: Zattoo (SD)

