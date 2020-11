Stingray Cmusic: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „Stingray Cmusic“ dran.

Steckbrief

Name: Stingray Cmusic

Sparte: Musiksender

Senderstart: 1. Dezember 2018 (20. Februar 2007 als C Music TV)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Stingray Cmusic ist ein von der kanadischen Stingray Group Inc betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Klassik- und Soundtrackvideos. Der Sender wurde im Februar 2007 als C Music TV in Großbritannien gegründet und 2017 von Stingray aufgekauft. Ende 2018 wurde er optisch und namentlich ins Stingray-Portfolio integriert.

Leider ist es in Deutschland um die Verbreitung nicht sonderlich gut bestellt. Der Sender taucht lediglich bei Wilhelm Tel im Kabel und bei Zattoo im Pay-TV-Paket auf. In europäischen Pay-TV-Paketen über Sat wird die SD-Fassung ausgestrahlt, in Asien bekommt man die HD-Variante.

Im Gegensatz zum Classica-Schwestersender gibt es hier keine langen Opern und Konzertaufzeichnungen klassischer Musik zu sehen, sondern kurze Musikclips. Das MTV der Klassikszene, wenn man so möchte. Musiksendertypisch ist das Programm in Blöcke aufgeteilt, es beginnt morgens um 5 mit „Dawn Chorus“ und lässt ab 23 Uhr mit „Moonlight Melodies“ den Tag ausklingen.

Die Webseite ich nicht eingedeutscht. Sie kennt immer noch Magine TV, aber nicht Zattoo und bietet auch lediglich ein grobes Sendeschema. Passend zum hiesigen Markt sind selbstverständlich auch die Zeitangaben in AM und PM. Twitter wird seit August 2017 nicht mehr genutzt, der Youtube-Kanal schläft seit Juni 2018, die Facebookseite wurde abgeschaltet.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Stingray Cmusic

05:00 – Dawn Chorus

10:00 – Simply Strings

11:00 – Hall of Fame

17:00 – Tenors & Divas

18:00 – Evening Encore

23:00 – Moonlight Melodies

Empfang

Webseite: cmusic.stingray.com

Satellit: –

Kabel: u.a. Wilhelm Tel

IPTV: –

Sonstige: Zattoo

