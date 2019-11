Syfy: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist der Science-Fiction-Kanal „Syfy“ dran.

Steckbrief

Name: Syfy

Sparte: Seriensender

Senderstart: 1. September 2003

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Syfy ist ein von Universal Networkts betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Science-Fiction-Serien. Einfach ’ne Serie bingen, jeden Tag – so oder so ähnlich lässt sich das aktuelle Programmschema beschreiben. Aktuell beispielsweise laufen jeden Tag 8 unterschiedliche Folgen von „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“, „Start Trek: Enterprise“ oder „Stargate: SG-1“ am Stück, die im Anschluss daran noch einmal komplett wiederholt werden und im Nachtprogramm ein weiteres Mal wiederholt werden. Im Abendprogramm finden sich diverse Spielfilme wie die „Resident Evil“-Reihe und ab und an mit „Syfy Inside“ auch eine Eigenproduktion.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Syfy

06:40 – Startgate: SG-1

07:30 – Startgate: SG-1

08:20 – Startgate: SG-1

09:05 – Startgate: SG-1

09:50 – Startgate: SG-1

10:40 – Startgate: SG-1

11:30 – Startgate: SG-1

12:15 – Startgate: SG-1

13:00 – Startgate: SG-1

13:50 – Startgate: SG-1

14:35 – Startgate: SG-1

15:25 – Startgate: SG-1

16:10 – Startgate: SG-1

16:55 – Startgate: SG-1

17:45 – Startgate: SG-1

18:35 – Startgate: SG-1

19:25 – Krypton

20:15 – Krypton

21:00 – The Outpost

21:50 – Total Recall – Die totale Erinnerung

23:45 – Halcyon

00:20 – Syfy Inside: Weltraumschrott

00:40 – Startgate: SG-1

01:25 – Startgate: SG-1

02:10 – Startgate: SG-1

02:55 – Startgate: SG-1

03:40 – Startgate: SG-1

04:25 – Startgate: SG-1

05:10 – Startgate: SG-1

05:55 – Startgate: SG-1

Empfang

Webseite: syfy.de

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone