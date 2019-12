TNT Serie: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft wird mittlerweile durch nahezu unzählige Pay-TV-Kanäle bereichert. Damit auch Sie den Überblick behalten und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, präsentiert DIGITAL FERNSEHEN die Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“. Dieses Mal ist der Serien-Sender „TNT Serie“ an der Reihe.

Steckbrief

Name: TNT Serie

Sparte: Seriensender

Senderstart: 28. Januar 2009

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

TNT Serie ist ein von Turner Broadcasting System betriebener Pay-TV-Sender mit wie am Name unschwer erkennbar gesetzten Schwerpunkt Serien. Geboten wird ein Mix aus Klassikern wie „Unsere kleine Farm“, „Mord ist ihr Hobby“ und „Airwolf“, die einen Großteil der des Tagesprogramms bestreiten, sowie aktuelleren Serien à la „SEAL Team“, „Hackerville“ und „Leathal Weapon“. Am Wochenende wird auch mal ein Timeslot mit Wrestling oder einem Spielfilm wie „Sleepy Hollow“ oder „Nightmare on Elmstreet“ belegt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei TNT Serie

05:10 – NTSF:SD:SUV::

05:20 – Mord ist ihr Hobby

06:05 – Mord ist ihr Hobby

06:55 – Mord ist ihr Hobby

07:45 – Mord ist ihr Hobby

08:30 – Unsere kleine Farm

09:45 – Unsere kleine Farm

10:35 – Unsere kleine Farm

11:30 – Unsere kleine Farm

12:20 – Heartkand – Das Paradies für Pferde

13:10 – Heartkand – Das Paradies für Pferde

13:55 – McLeods Töchter

14:45 – McLeods Töchter

15:30 – McLeods Töchter

16:20 – McLeods Töchter

17:05 – McLeods Töchter

17:55 – McLeods Töchter

18:40 – SEAL Team

19:25 – SEAL Team

20:15 – 4 Blocks

21:00 – 4 Blocks

21:50 – Hackerville

22:50 – Hackerville

23:50 – 4 Blocks

00:40 – Die Unfassbaren 2

02:40 – Hackerville

03:35 – Hackerville

04:30 – NTSF:SD:SUV::

04:40 – NTSF:SD:SUV::

04:50 – NTSF:SD:SUV::

Empfang

Webseite: tnt-tv.de/tnt-serie

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone