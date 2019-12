Universal TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Damit Sie den Überblick über die unzähligen verfügbaren Pay-TV-Sender behalten und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt Ihnen DIGITAL FERNSEHEN regelmäßig einen neuen Sender vor. Dieses Mal ist der Serien-Sender „Universal TV“ dran.

Steckbrief

Name: Universal TV

Sparte: Seriensender

Senderstart: 5. September 2013

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Universal TV ist ein von Universal Networkts betriebener Pay-TV-Sender, dessen Programm fast ausschließlich aus US-Serien besteht. Gesendet wird momentan ein Programm aus halbwegs aktuellen Serien wie „Suits“, „Castle“ und „Chicago Fire“, die 2000er Generation von „Monk“ und „Criminal Intent“, sowie dem Klassiker „Baywatch“. In Tagesrandlage (02.15 Uhr in der Nacht) kann sich auch mal ein Spielfilm verstecken, der an den darauffolgenden Tagen zu verschiedenen Zeiten wiederholt wird.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Universal TV

06:00 – Psych

06:45 – Psych

07:30 – Criminal Intent – Verbrechen im Visier

08:15 – Criminal Intent – Verbrechen im Visier

09:00 – Chicago Fire

09:45 – Chicago Fire

10:30 – Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

11:15 – Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

12:00 – Castle

12:45 – Castle

13:30 – Castle

14:15 – Criminal Intent – Verbrechen im Visier

15:00 – Criminal Intent – Verbrechen im Visier

15:45 – Psych

16:30 – Psych

17:15 – Castle

18:00 – Castle

18:45 – Castle

19:30 – Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

20:15 – Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

21:00 – Monk

21:45 – Monk

22:30 – Monk

23:15 – Criminal Intent – Verbrechen im Visier

00:00 – Criminal Intent – Verbrechen im Visier

00:45 – Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

01:30 – Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

02:15 – Monk

03:00 – Monk

03:45 – Monk

04:30 – Chicago Fire

05:15 – Chicago Fire

Empfang

Webseite: universaltv.de

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone