Waidwerk: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist „Waidwerk“ dran.

Steckbrief

Name: Waidwerk

Sparte: Dokusender

Senderstart: 5. Mai 2020 (Satellit, linear)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Waidwerk ist ein von der HV Fernsehbetriebs GmbH (High View) betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt auf Angel- und Jagdsport-Dokus. On Demand gibt es den Kanal schon einige Jahre bei Amazon und auch bei Zattoo lässt sich der Zugriff aufs Archiv dazu buchen. Die Ausstrahlung linear über Satellit im Trendsports-Paket über Sky ist hingegen noch sehr frisch und unterscheidet sich auch von der auf Waipu.

Der Kanal bedient sich beim Programm natürlich auch aus dem Waidwerk-Fundus. Dementsprechend sind die Sendungen von unterschiedlichen Alter und Bildqualität. So begegneten uns Sendungen in HD und 16:9, aber auch 4:3-Pixelbrei älterer NZZ-Folgen. Die „Waidwerk Classics“ stammen teils aus Mitte der 1990er.

Was wann linear gesendet wird, ist von außen erstmal nicht ersichtlich. Eine Listung des Programms bei TV-Zeitschriften erfolgt nicht, die eigene Webseite selber berichtet auch nur über Themenschwerpunkte und Empfangsmöglichkeiten, schweigt sich zu den Details aber aus. Wir haben für Sie weiter unten natürlich einen Blick in den EPG geworfen. Dabei fällt vor allem eines auf: Eine Anpassung an glatte Sendezeiten gibt es nicht. Dann geht’s eben um 20:01 Uhr oder 23:38 Uhr los.

Die Facebook-Seite wird vor allem genutzt um gelegentlich Angelfotos und Videos zu posten. Ein Youtube-Kanal ist vorhanden, wird jedoch nur sehr selten genutzt. Vor dem aktuellen Imagetrailer vom August 2020 gab es das letzte Video, ebenfalls ein Imagetrailer, im April 2019.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Waidwerk

07:57 – Drop Shot 2

10:09 – Wenn der Rarps blüht – Hornhechtangeln

10:31 – Arapaima – King of the Jungle 2020

10:44 – Angeln mit der Hegene auf Renken

10:57 – Das Röhren in den Bergen

11:27 – Rehbockjagd im August Teil 1

11:53 – Die Frühjahrjagd auf Rehböcke

12:19 – Waidwerk Classics

13:14 – Vier Frauen auf Wels

14:57 – Madagaskar – Insel der Schmerzen

15:12 – Jagdsaison

15:47 – Rothirsche auf der Strecke Teil 1

16:13 – Der Sommer im Jagdrevier Teil 1

16:40 – Italien – Im Reich der Raubtiere

17:30 – Meeresangeln vor Havöysund

18:34 – Leviathan – Abenteuer Fliegenfischen

19:20 – Florida on Tour Teil 2

20:01 – Rapfen on Top

20:16 – Büffeljäger

21:56 – Büffeljäger

22:44 – Die Frühjahrjagd auf Rehböcke

23:09 – Jagdsaison

23:38 – Entenjagd in Argentinien Teil 2

23:55 – Drückjagd Action in Polen Teil 5

00:13 – Waidwerk Classics

01:10 – Tarpun-Wahnsinn

01:34 – Ultimative Angelabenteuer 2014

01:56 – Babe Winkelman’s Angelabenteuer

02:19 – Ultimative Angelabenteuer 2015

02:41 – The Take

03:06 – Babe Winkelman’s Angelabenteuer

03:25 – Castaway Canada

04:12 – Die Jagd

04:33 – Babe Winkelman’s Angelabenteuer

04:55 – Welsjäger

05:16 – Babe Winkelman’s Angelabenteuer

05:35 – The Take

06:00 – Mallorca – Big Game vor unserer Haustür

06:19 – Seehecht-Angel in Norwegen

06:29 – Angeln auf Hecht in Norwegen

Empfang

Webseite: waidwerk.tv

Satellit: Sky (HD)

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: Amazon Prime Channels (VoD), Waipu (linear, VoD), Zattoo (VoD)

