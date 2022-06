Wir24 TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Wir24 TV“ vor.

Anzeige

Steckbrief

Name: Wir24 TV

Sparte: Gemischtwarenladen

Senderstart: 7. Dezember 2021

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Wir24 TV ist ein von der wir24media GmbH betriebener Free-TV-Sender mit dem Versuch Teleshopping um ein klassisches Rahmenprogramm zu ergänzen.

Der Sendetag beginnt um 6 Uhr morgens mit einer Stunde Schlagermusik für die ältere Zielgruppe, in der die gleichen Interpreten auch gerne mit drei oder vier Titeln vertreten sind. Danach gibt’s zweimal Zeichentrick, bevor das erste Teleshopping-Fenster startet. Zwischen den Shoppingrunden werden im Tagesprogramm Talk- und Kochshows, sowie weitere alte Kinderserien gezeigt, abends dann nur noch Talkshows und Schlager.

Apropos Teleshopping: Das „und ein kleines bisschen Teleshopping“ aus dem Imagetrailer des Senders macht rund 13 der 24 Sendestunden pro Tag aus. Hier gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Ex-9-Live- und 1-2-3.tv-Schreihals Max Schradin, der inzwischen nicht nur deutlich älter, sondern auch ruhiger geworden ist. Die Sendungen sind wie eine typische HSE24- oder QVC-Produktion aufgemacht und nicht wie ein Mediashop-Infomercial. Dass dabei nur wenig Zufall im Spiel ist, liegt mit Katja Kossowski (u.a. HSE24, Channel 21), Elke Hofmann (u.a. HSE24) und weiteren bekannten Homeshoppinggrößen nahe. Da das Shopangebot schon sehr überschaubar ist, sind alle Sendungen aufgezeichnet und laufen wie auch alles andere bei Wir24 TV in der Dauerschleife.

Wir24 TV wird über Astra 19,2 Grad Ost verbreitet. Wer den Sender tatsächlich sehen möchte, sollte diesen Empfangsweg meiden – aufgrund von Ausstrahlung in SD und niedriger Datenrate macht das nämlich keine Freude. Über Waipu oder den Livestream von der eigenen Webseite wird hingegen Full-HD-Qualität angeboten.

Macht wenig Spaß über Astra: Die Ausstrahlung in SD mit geringer Datenrate, hier noch mit altem Senderlogo; © Screenshot: Auerbach Verlag

Die Webseite ist in erster Linie der Onlineshop, hält aber auch Infos zu Programm, Sendungen und Empfangswegen bereit. Prinzipiell gibt es auch eine Mediathek, regelmäßig gepflegt wird diese jedoch nicht. Facebook und Instagram werden für Programmhinweise genutzt. Der Youtube-Kanal darf als Mediathek für die Verkaufssendungen herhalten – das interessiert erwartungsgemäß niemanden.

Teleshopping in Full HD – Der Livestream wird in Auflösungen von 360p bis 1080p angeboten; © Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Wir24 TV

06:00 – Morgen Wecker

07:00 – Serienhits Die Abenteuer des Papyrus Folge 6

07:25 – Serienhits Mittelland Die Legende der Elfen Folge 6

07:49 – Teleshopping: Speed Shopping am Morgen

08:00 – Workout

08:15 – Teleshopping: Workout Shoppe dich fit

08:35 – Frühstück mit Steffanie Riehm

08:51 – Teleshopping: Speed Shopping am Morgen

09:00 – Teleshopping: Praktische Küchenhelfer

10:00 – Teleshopping: Praktische Haushaltshelfer

11:02 – Sarahs Foodclub

12:00 – Weichgekocht

13:00 – Teleshopping: Clever & Clean

14:00 – Serienhits Enid Blyton Abenteuer Folge 5

14:30 – Serienhits Die verwegenen Vier Folge 5

15:00 – Teleshopping: Praktische Küchenhelfer

16:00 – Teleshopping: Praktische Haushaltshelfer

17:01 – Web Talk, Talk mit Nico Gutjahr.

17:16 – Wir Talk, Wir Talken Erzähl Deine Geschichte

18:02 – Serienhits Jim Hensons Dog City Folge 9

18:27 – Serienhits Jim Hensons Dog City Folge 10

18:52 – Mit „Lieblingsschlager“ in den Abend

20:01 – Teleshopping: Clever & Clean

21:01 – Teleshopping: Praktische Haushaltshelfer

22:01 – Web Talk, Talk mit Nico Gutjahr.

22:21 – Der helle Kahnsinn Promitalk Folge 1

23:13 – Beim Brendel

23:59 – „Lieblingsschlager“ Spezial Spanien

00:59 – Teleshopping: Clever & Clean

01:59 – Teleshopping: Praktische Küchenhelfer

02:59 – Impressum

03:04 – Teleshopping: Clever & Clean

04:04 – Teleshopping: Praktische Küchenhelfer

05:04 – Teleshopping: Clever & Clean

Empfang

Webseite: wir24.tv

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost (SD)

IPTV: –

Sonstige: Waipu (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.

Bildquelle: einstieg_spartensender_normal_wir24tv: © Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: Wir24 TV