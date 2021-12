Bezahlfernsehen und Streamingdienste in Deutschland – wer die Wahl hat, hat die Qual

Anzeige

Lange Zeit führte Bezahlfernsehen in Deutschland ein Nischendasein, mittlerweile werden aber auch hierzulande klassische TV-Angebote zunehmend von Streamingdiensten und Pay-TV-Sendern verdrängt. Vor allem die jüngere Generation ist Streamingdiensten gegenüber wesentlich aufgeschlossener und für normales TV teilweise kaum noch zu begeistern.

Das heutige Angebot an Streamingdiensten und Pay-TV-Sendern ist auch in Deutschland enorm vielfältig und wächst kontinuierlich. Bei der Anzahl an unterschiedlichen Sendern und Diensten, ist es für Verbraucher nicht immer einfach den Überblick zu behalten. Wer sich prinzipiell für Streaming und Co. interessiert, aber noch keine genauen Vorstellungen hat, welches Angebot ihm auch tatsächlich zusagt, hat es nicht einfach. Neben den bekanntesten Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ gibt es eine schier unüberschaubare Anzahl an weiteren, durchaus interessanten Angeboten. Doch wo liegen die Vorteile von Pay-TV und wie unterscheiden sich die einzelnen Sender voneinander?

Wie findet man das beste Pay-TV Angebot?

Viele Verbraucher fragen sich, welcher Sender oder Streamingdienst wohl am besten zu den individuellen Vorlieben passt. Um einen genauen Vergleich der verschiedenen Angebote kommt diesbezüglich niemand herum. Doch die Unterschiede zwischen den einzelnen Diensten sind groß und zudem stetigen Veränderungen unterworfen, manchmal laufen Lizenzen aus, oder das Programm ändert sich. Am besten ist es daher, den entsprechenden Dienst vor einem regulären Abonnement zunächst einmal auszuprobieren. Das geht zwar nicht bei allen Streamingdiensten, viele von ihnen geben potenziellen Abonnenten jedoch im Vorhinein die Chance, das Angebot ganz unverbindlich anzutesten, etwa in Form eines Gratismonats. Eine gute Übersicht, über alle verfügbaren Sender und Dienste, die man unverbindlich ausprobieren kann, findet man hier.

Programm für jeden Geschmack

Pay-TV ist im Gegensatz zum klassischen Fernsehen zunächst einmal nicht frei empfangbar, sondern müssen für eine meist monatliche Gebühr gebucht werden. Es gibt unzählige Varianten von Bezahlfernsehen und Streamingdiensten. Hauptsächlich unterscheiden sie sich zunächst einmal durch ihre Programmvielfalt und Ausrichtung. Cineasten finden Streaming Dienste, welche Kinofilme und Blockbuster zur Verfügung stellen, andere richten sich konkret an Serienfans und wieder andere konzentrieren sich voll und ganz auf Sport und Liveübertragungen. Ein großer Vorteil von Pay-TV, ist die Möglichkeit sämtliche Inhalte auf Abruf anzusehen (on Demand), lineares, an feste Zeiten gebundenes Programm findet man zwar auch bei einigen Pay-TV-Angeboten, dies gerät aber zunehmend in den Hintergrund.

Im Folgenden einige Beispiele der beliebtesten Pay-TV-Angebote in Deutschland:

Sky

Sky ist noch immer der Marktführer unter den Pay-TV-Sendern. Das liegt nicht zuletzt an den zahlreichen exklusiven Rechten im Sport-, Film und Serienbereich, die der Sender sich in den vergangenen Jahren sichern konnte. Zwar zählt Sky zu den teureren Pay-TV-Angeboten, wer exklusiven Live Sport und umfangreiche On-Demand Inhalte schauen möchte, kommt hier aber voll auf seine Kosten.

DAZN

Lange Zeit war Sky das Nonplusultra, wenn es um Live-Sport und Direktübertragungen ging. Seit einiger Zeit bietet der Sportstreamingdienst eine ernstzunehmende Alternative für alle Sportbegeisterten. Der Sender konnte sich einige wichtige Rechte und Lizenzen sichern, um die komplette Fußball Bundesliga zu verfolgen beispielsweise, kommt man an DAZN nicht vorbei. Darüber hinaus bietet DAZN Live Sport aus der ganzen Welt, neben Fußball auch NBA, NFL, NHL und Tennis.

Netflix

Der Streamingdienst Netflix zählt zu den bekanntesten weltweit und hat sich zu Recht in den letzten Jahren einen festen Platz in deutschen Wohnzimmern erkämpft. Vor allem die exklusiven Eigenproduktionen stehen hoch im Kurs und überzeugen durch aufwändige Produktion und Top-Schauspieler. Netflix ist in verschiedenen Abo-Modellen erhältlich und ist auch ohne einen zusätzlichen Receiver empfangbar.

Amazon Prime Video

Amazon hat mit Prime Video vor einiger Zeit einen eigenen Streamingdienst gestartet. War das Angebot anfänglich noch eher klein, können Amazon Kunden heute auf eine enorme Anzahl an Filmen, Serien und Co., auch Amazon überzeugt zudem mit aufwändigen Eigenproduktionen. Neben dem reinen Streamingangebot haben Amazon Prime Kunden auch die Möglichkeit Filme oder Serien zu kaufen, oder auszuleihen.

Das Angebot wird weiter wachsen

Man kann davon ausgehen, dass das Angebot an Streamingdiensten und Pay-TV-Sendern in Zukunft weiter wachsen wird und zusätzliche Anbieter auf den Markt drängen. Selbst Hollywood setzt zunehmend mehr auf Streaming und Co. Der Erfolg von Streamingdiensten ist unter anderem durch zunehmende Individualisierung und dem Wunsch nach Unabhängigkeit geschuldet. Verbraucher sind heute weniger bereit als noch vor einigen Jahren, sich an ein lineares TV-Programm zu halten. Die Möglichkeit, sein Wunschprogramm genau dann zu schauen, wenn es einem beliebt ist ein unschlagbarer Vorteil von Pay-TV. Wie lange sich lineares Fernsehen noch halten wird, bleibt hingegen fraglich. Einige Experten prognostizieren, dass sich langfristig höchstens Nachrichtensender im linearen TV halten können.