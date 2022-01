Playstation Plus-Mitgliedschaft als ideales Geburtstagsgeschenk?

Anzeige

Ob Bruder, Schwester, Cousine oder bester Freund – manchmal ist es alles andere als einfach, das passende Geburtstagsgeschenk für die Lieben zu finden. Die Sorge, etwas falsches auszuwählen ist groß und Geld schenken ist den meisten Menschen zuwider. Was aber ist die ideale Geschenkidee, die garantiert gut ankommt und auch niemals überflüssig sein kann? Es ist eine Playstation Plus-Mitgliedschaft, denn sie kann nicht doppelt geschenkt werden und ist für jeden Playstation-Gamer die ideale Lösung.

Schenken nach den eigenen Bedürfnissen

Sie suchen ein kleines Geschenk für einen Freund, können und wollen aber das eigene Budget dabei nicht überlasten? Dann ist das Abo für Playstation Plus 1 Monat die ideale Lösung für Sie. Sie schenken damit einen Monat Spielspaß und liegen perfekt im Preis für ein Gelegenheitsgeschenk. Die beschenkte Person kann 30 Tage lang von Ihrem Präsent profitieren. Ob die Teilnahme am Online-Multiplayermodus oder 2 – 3 gratis Games jeden Monat, die Vielfalt dieses Geschenks ist weit mehr wert als der Kaufpreis und bringt garantiert Freude.

Wenn Sie hingegen einem guten Freund ein langfristiges Geschenk machen und etwas mehr investieren möchten, verschenken Sie das Playstation Plus 12 Monate Abo. Ein ganzes Jahr gibt dieses Abo der beschenkten Person die Möglichkeit, sich mit den zusätzlichen Inhalten des Playstation-Universums zu vergnügen.

Die großen Vorzüge der Playstation Mitgliedschaft als Geschenk

Die Vorzüge bestehen nicht nur darin, dass dieses Geschenk problemlos online zu kaufen ist, sondern dass es für den Empfänger individuelle Optionen bietet. Unabhängig von der Länge der Laufzeit kann der Geschenkempfänger selbst entscheiden, wann das Geschenk eingelöst wird. Unmittelbar nach Erhalt oder später? Selbst wenn bereits eine Playstation Mitgliedschaft vorhanden ist, haben Sie dieses Präsent nicht umsonst ausgewählt.

Anders wie bei einem Buch, was schon im Regal des Empfängers steht, kann die Playstation Mitgliedschaft genau dann eingelöst werden, wenn sie benötigt wird. Wenn schon eine aktive Mitgliedschaft vorhanden ist, verlängert sich diese automatisch um den zugebuchten Zeitraum. Kein Tag geht verloren und somit schenken Sie etwas, was Ihre Liebsten genau dann einsetzen können, wann immer sie Lust dazu haben.

Die Sorge vor einer Abo-Falle ist unbegründet. Wenn der gebuchte Zeitraum abgelaufen ist, endet das Abonnement automatisch. Zur Aktivierung ist lediglich der Code auf der Karte nötig, bei einem digitalen Produkt wird Ihnen dieser per E-Mail übermittelt.

Der praktische Nutzen einer Playstation Geschenkkarte

Neben den zahlreichen Vorteilen des Geschenks, zeichnet sich vor allem der praktische Nutzen ab. Ihre Liebsten können das Guthaben kann nach Bedarf einsetzen und sich über exklusive Spielinhalte, zahlreiche Rabatte und 100 GB zusätzlichen Cloud-Speicher freuen. Und auch Sie können davon profitieren, indem Sie selbst mitspielen, in Form zahlreicher Multiplayer-Games, die auf der Konsole besonders viel Spaß machen. Probieren Sie die kostenlosen Spiele jeden Monat aus oder spielen Sie gemeinsam mit der beschenkten Person Ihr Lieblingsspiel. Alles was Sie dazu brauchen ist das Spiel und die Guthabenkarte, mit der Sie das besondere Spielvergnügen online starten können. Tipp: Kaufen Sie am besten gleich zwei Karten, eine als Geschenk und eine für sich selbst, sofern Sie noch keine Mitgliedschaft besitzen.