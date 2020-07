Sky Serien Guide: „Das Boot“ sticht mit zweiter Staffel in See

Anzeige

Wir stellen aktuelle Serien-Highlights bei Sky vor – neben bekannten Dauerbrennern wagen wir auch einen Blick auf kommenden Neuerscheinungen. Im November 2018 ließ Sky die 25 Millionen Euro schwere Eigenproduktion „Das Boot“ vom Stapel, dieses Jahr folgte die zweite Staffel.

Die erste Staffel führte der achtteiligen Serie führte noch die Geschichte des gleichnamigen, 1981 erschienenen Kultfilms von Wolfgang Petersen fort. Statt nur eine Handlungsebene auf dem klaustrophobischen U-Boot zu präsentieren, was bei dem Serienformat gewiss auch eine harte Geduldsprobe für den Zuschauer gewesen wäre, entschieden sich die kreativen Köpfe des Großprojektes für eine erzählerische Aufspaltung, die mehrere Handlungsorte zulässt und damit auch inhaltliche und visuelle Abwechslung bietet.

So durfte man in der ersten Staffel sowohl dem Leben an Bord der U-612 folgen als auch der Geschichte von Simone Strasser (Vicky Krieps), die in der französischen Hafenstadt La Rochelle um das Wohl ihres Bruders kämpfte. Ähnlich vielfältig gestaltet sich auch die neue, im April gestartete Staffel, die gleich drei spannungsgeladene Erzählstränge sowie intensive Charakterstudien in sich vereint. Diese zeigen einmal mehr, welche Auswirkungen der Krieg auf die menschliche Psyche haben kann.

Im Dezember 1942 erhält der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) den Auftrag, mit der U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird die U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Ulrich Wrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet. Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Klaus Hoffmann (Rick Okon), in New York an.

Bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigen, deutschstämmigen Anwalt Berger kennen. Kann dieser ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?

Zu sehen ist „Das Boot“, Staffel zwei derzeit auf Abruf bei Sky Ticket, Sky Go und Sky Q.

Originaltitel: Das Boot

Land: DE

Jahr: 2020

Regie: Matthias Glasner, Rick Ostermann

Darsteller: Vicky Krieps, Clemens Schick

Umfang: 8 Folgen à ca. 60 min

Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Empfang linear: Sky One

Empfang Abruf: Sky Ticket, Sky Go und Sky Q