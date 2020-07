Sky Serien Guide: „Devils“ – Wirtschaftsthriller-Serie aus Italien

Anzeige

Wir stellen aktuelle Serien-Highlights bei Sky vor – neben bekannten Dauerbrennern wagen wir auch einen Blick auf kommenden Neuerscheinungen. Um Himmel und Hölle geht es in dem italienischen Prestige-Projekt „Devils“, dessen Geschichte sich um den angestrebten Aufstieg des charismatischen und furchtlosen Bankers Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) rankt.

Momentan scheint er eine Glückssträhne zu haben, denn dank seiner Bemühungen erwirtschaftet seine Bank hunderte Millionen US Dollar, was den Ausschlag für seine Beförderung geben könnte. Doch ein Skandal um seine drogenabhängige Ehefrau ruiniert seine Karriere und Massimo findet sich in einer internationalen Intrige verwickelt. Er gerät in Konflikt mit dem amerikanischen CEO Derek Morgan (Patrick Dempsey) der eigene Pläne mit der in London stationierten NYL-Bank hat. Es ist das Jahr 2011 und die Weltfinanzkrise ist im vollen Gange …

Basierend auf dem Bestseller-Roman „I Diavoli“ (2014) von Guido Maria Brera erschafft die zehn Episoden umfassende Wirtschaftsthriller-Serie das Bild einer schillernden, zwielichtigen Welt voller Intrigen und Machtspiele und rekonstruiert die Mechanismen sowie Auslöser der damaligen Schuldenkrise in Form eines verborgenen Wirtschaftskrieges zwischen Europa und den USA.

Während Haupt-Akteur Allessandro Borghi („Suburra“) große Beliebtheit in Italien genießt, wird Serienkennern sein US-Kollege Patrick Dempsey unter anderem aus „Grey’s Anatomy“ bekannt sein. Aber auch ihre Co-Stars, der Däne Lars Mikkelsen („Die Wege des Herrn“), die Spanierin Laia Costa („Victoria“), die Holländerin Sallie Harmsen („Blade Runner 2049“) und die Deutsche Pia Mechler („Everything Is Wonderful“) versprühen große Authentizität und erhöhen die Spannung sowie Qualität der internationalen Großproduktion.

Ausstrahlung linear auf Sky Atlantic HD und auf den Abrufportalen Sky Ticket, Sky Go und Sky Q – hier sogar in bester UHD-Auflösung – ist die Serie verfügbar.

Originaltitel: Diavoli

Land: IT

Jahr: 2020

Regie: Nick Hurran, Jan Michelini

Darsteller: A. Borghi, Patrick Dempsey

Umfang: 10 Episoden à ca. 60 min

Altersfreigabe: k. A.

Empfang linear: Sky Atlantic HD

Empfang Abruf: Sky Ticket, Sky Go und Sky Q