Sky Serien Guide: „Gangs of London“ – Machtkämpfe in der englischen Hauptstadt

Wir stellen aktuelle Serien-Highlights bei Sky vor – neben bekannten Dauerbrennern wagen wir auch einen Blick auf kommenden Neuerscheinungen. „Gangs of London“ wird das Kinoerlebnis von Gareth Evans für zu Hause.

In London, einer der weltweit dynamischsten und multikulturellsten Städte, drohen nach der Ermordung des Gangsterbosses Finn Wallace (Colm Meaney) die Machtkämpfe zwischen den internationalen Banden zu eskalieren. Diese Banden kontrollieren seit Jahren die Stadt und haben sich diese untereinander aufgeteilt.

Doch nun droht ein regelrechter Bandenkrieg in der englischen Hauptstadt auszubrechen. Die Wallaces scheinen überall von Rivalen umzingelt zu sein, zumal niemand weiß, wer den Anschlag verübt hat. Es liegt nun an dem jungen Sean Wallace (Joe Cole) für seinen Vater einzutreten. Er sucht bei der Dumani-Familie nach Verbündeten und findet zudem scheinbar auch in dem geheimnisvollen Verlierer Elliot Finch Unterstützung. Dieser interessiert sich auffallend stark für die Familie Wallace. Schon kurze Zeit später findet sich Elliot in den inneren Gefilden der größten Verbrecherorganisation Londons wieder.

Die Sky-Eigenproduktion „Gangs of London“ soll im Sommer/Herbst 2020 starten.

Originaltitel: Gangs of London

Land: UK

Jahr: 2020

Regie: Gareth Evans, Corin Hardy, Xavier Gens

Darsteller: Joe Cole, Sope Dirisu, Mark Lewis Johns

Umfang: 10 Folgen

Altersfreigabe: k. A.

Empfang linear: noch unbekannt

Empfang Abruf: Sky Ticket, Sky Go und Sky Q