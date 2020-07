Sky Serien Guide: „Riviera“ – Die Welt der Superreichen startet in Staffel 3

Anzeige

Wir stellen aktuelle Serien-Highlights bei Sky vor – neben bekannten Dauerbrennern wagen wir auch einen Blick auf kommenden Neuerscheinungen. Heute widmen wir uns der Welt der Superreichen und der Schönheit der französischen Riviera.

In die Welt der Superreichen kommt man ohne die richtigen Kontakte bekanntlich nur schwer hinein, und wer zum elitären Kreis gehört, hat vor allem Angst, diesen Status wieder zu verlieren. Als die Kunstexpertin Georgina (Julia Stiles) scheinbar am Ziel ihrer Träume angekommen ist und sich an ihr neues Leben gewöhnt, kommt es auf einer Luxusyacht zu einer Explosion, die ihrem Millionärsgatten das Leben kostet.

Doch war es ein Unfall oder ein geplanter Anschlag? Und wie ist ihr Mann eigentlich zu seinem Reichtum gekommen? Die erste Staffel von „Riviera“ weckte wohlige Erinnerungen an „Denver Clan“ und „Dallas“. Während die Protagonisten Georgina immer tiefer in den Abgrund aus Intrigen und Verbrechen hineingezogen wurde, konnten sich die Zuschauer an glitzernden Kostümen und der Schönheit der französischen Riviera kaum sattsehen.

Staffel 2 erweiterte das Spektrum durch eine englische Aristokratenfamilie, die nicht weniger Geheimnisse im Schlepptau hat als Georgina selbst. Ein Jahr nach dem explosiven Finale der zweiten Staffel hat Georgina all diesen Ballast hinter sich gelassen, um abseits der Riviera ein neues Leben zu beginnen. Sie hat sich als Georgina Ryland neu erfunden und reist als Rückführerin gestohlener Kunstwerke rund um die Welt. Abseits der moralischen Undurchsichtigkeit, welche ihr das Leben an der Riviera erschwerte, und an der Seite ihres neuen Verbündeten, dem weltgewandten, charismatischen und unbeschwerten Gabriel, fühlt sich Georgina in ihrer neuen Rolle und den klaren Werten sichtlich wohl.

Doch in einer Welt, in der Macht, Hinterlassenschaften und Gerechtigkeit zur tödlichen Besessenheit werden, wird Georginas Loyalität, Mut und Beharrlichkeit erneut auf eine harte Probe gestellt. Fans der Serie können sich schon jetzt auf abwechslungsreiche Drehorte und eine gehörige Portion Glamourfaktor freuen. Die Ausstrahlung der dritten Staffel von „Riviera“ beginnt voraussichtlich im Herbst 2020.

Originaltitel: Riviera

Land: UK

Jahr: 2017, 2019, 2020

Regie: Neil Jordan

Darsteller: Julia Stiles, Lena Olin, Will Arnett, Dimitri Leonidas, Iwan Rheon, Vincent Perez

Umfang: 8 Episoden à 50 min

Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Empfang linear: Sky Atlantic HD

Empfang Abruf: Sky Ticket, Sky Go und Sky Q