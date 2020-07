Anzeige

Auch in diesem Jahr stockt Benq, der weltweite Marktführer bei DLP-Projektoren, sein Portfolio umfangreich auf und launcht gleich vier neue Beamer-Modelle seiner Home-Entertainment-Serie. Ein echtes Highlight daraus ist der TK850 – ein lichtstarker 4K HDR Projektor, der auch für Räume mit Tageslicht optimal geeignet ist.

Der TK850 liefert eine Auflösung von 3860 × 2160 Pixeln und ist dank 3000 ANSI Lumen besonders lichtstark. Damit projiziert er seine hervorragende Bildqualität auch bei Tageslicht. Der Tageslicht-Beamer ist ab sofort zu einem UVP von 1599 Euro im Handel erhältlich.

Kino in den eigenen vier Wänden

Der neue kompakte 4K UHD Heimkino Beamer TK850 begeistert dabei alle, vom anspruchsvollen Sportfan, über den Serienliebhaber, bis hin zum waschechten Filmfan, da er hochauflösende und farbintensive Bilder bei verschiedensten Lichtverhältnissen in der Umgebung erzeugt. Ausgestattet mit der langlebigen Digital-Light-Processing-Technologie und der Abdeckung des Rec. 709 Farbraums zu 98 % garantiert der HDR Beamer authentische Farben sowie eine hohe Farbkonstanz. Mit dem eleganten Gehäusedesign passt sich der TK850 nahtlos jeder Wohnumgebung an und lässt sich flexibel im Raum aufstellen. Übersichtliche und intuitiv bedienbare Menüs erleichtern die Installation auch für ungeübte Nutzer.

Der Benq TK850 begeistert alle, ob Sportfan oder Serienliebhaber

Optimierte Performance

Mit der extra für Projektoren optimierten HDR-PRO-Technologie, bietet der TK850 4K-Performance in naturgetreuer Bildqualität, unterstützt sowohl das HDR10- als auch HLG-Format und sorgt für einen beständigen CinematicColor-Farbgenuss. Der TK850 ist außerdem mit der Dynamic Iris ausgestattet, einer mechanischen Lichtblende, die für einen verbesserten Kontrastumfang sorgt. Die BenQ eigenen Technologien CinemaMaster Video + und CinemaMaster Audio +2 runden das außergewöhnliche

Kinoerlebnis in den heimischen vier Wänden mit professioneller Qualität für AV-Screening und einem integrierten, klangstarken 2 × 5-Watt-Audiosystem ab.

Ins Spielgeschehen eintauchen

Mit dem integrierten Sports Mode liefert der TK850 bei der Wiedergabe von Sport eine optimierte Bilddarstellung. Darüber hinaus verleiht die Soundqualität in diesem Modus dem Zuschauer das Gefühl live dabei zu sein. Egal, ob im kleinen Kreis oder in der großen Gruppe, der TK850 eignet sich sowohl für entspannte als auch stimmungsgeladene In- und Outdoor-Events.

