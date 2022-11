Gewinnspiel: Mit Projektoren von Acer echtes Stadionfeeling erleben

Anzeige

So wird die WM zum Erlebnis: Am 20. November startet die 22. Fußball Weltmeisterschaft. Es ist also höchste Zeit, das Wohnzimmer für das große Sportereignis auszustatten. Für ein brillantes Spielerlebnis in jeder Raumsituation stellen wir die perfekten Acer Beamer vor.

Bei uns findet die WM erstmals im Winter statt. Das bedeutet für dich: Mach es dir bei kühlen Außentemperaturen zu Hause mit Lebkuchen und Tee gemütlich und erlebe das Fußballspektakel in deinem eigenen Heimkino gemeinsam mit Freunden. Die passende Ausstattung hat Acer für dich: Der brandneue intelligente Acer H6816ABD Wireless Projektor nimmt dich direkt mit an den Spielfeldrand. Mit 4K UHD Auflösung bietet er eine exzellente Bildwiedergabe und dank HDR (High Dynamic Range) werden Details in den dunkelsten und hellsten Bereichen bewahrt sowie für naturgetreue Farben gesorgt. Zudem besitzt der H6816ABD eine eindrucksvolle Helligkeit von 4.000 ANSI Lumen und ermöglicht so eine einwandfreie und detailreiche Projektion, auch in nicht ganz abgedunkelten Räumen.

Multitalent mit Fußballmodus

Noch authentischer erlebst du die Spiele mit dem Acer Fußballmodus. Ist dieser aktiviert, passt der H6816ABD automatisch Helligkeit, Sättigung und Schärfe des Bildes an das Szenario an. Farben erscheinen dadurch noch satter, die Spieler wirken in der Projektion authentischer und das Grün des Rasens leuchtet lebendiger. Natürlich endet das Erlebnis nicht mit der WM. Auch vor, während und nach dem Turnier bietet der leistungsstarke H6816ABD als Multimedia- und Gaming-Equipment weiterhin beste Unterhaltung und ein herausragendes audiovisuelles Erlebnis. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz ermöglicht der H6816ABD ein flüssiges und ultraklares Bild bei jedem Pass, jedem Foul und jedem Tor. Auch Gamer sollten sich den intelligenten Smart TV Projektor genauer anschauen. Sie profitieren neben der hohen Bildwiederholfrequenz von einer extrem niedrigen Latenzzeit, die die Frame-Verzögerung auf unglaubliche 5 ms reduziert. Egal, ob Renn-, Sport- oder Actionspiele, der Projektor zeigt flüssige Bildwechsel und jedes noch so kleine Detail sich schnell bewegender Objekte.

Acer bringt H5386BDKi und H6536FHi ins Spiel

Im HD- und Full-HD-Segment stellt Acer mit dem H5386BDKi und H6536FHi zwei weitere WM-taugliche Modelle für den kleineren Geldbeutel auf. Diese beiden Projektoren sind sogar noch heller als der H6816ABD und verwandeln mit 4 500 Lumen Helligkeit das Wohnzimmer in dein persönliches Multiplex-Kino. Für zusätzlichen Sehkomfort beim Sportereignis oder beim Serien-Marathon lässt sich sowohl am H5386BDKi als auch am H6536FHi der Blaulichtanteil senken. So kannst du blaues Licht um bis zu 30 Prozent reduzieren und deine Augen entlasten. Beide Modelle verfügen über eine automatische Drehung des Bildes bei Deckenmontage. Diese erkennt durch einen eingebauten Schwerkraftsensor automatisch, wenn der Projektor über Kopf an der Decke angebracht ist und dreht die Projektion selbstständig um 180 Grad. Genau wie der H6816ABD besitzen auch seine beiden Mitspieler eine integrierte Trapezkorrektur, die das Bild korrigiert, falls die Projektoren nicht ideal ausgerichtet sind. Steht das Gerät beispielsweise uneben auf dem Untergrund, gleicht die Funktion horizontale und vertikale Verzerrungen automatisch aus und hilft so dabei, den optimalen Projektionswinkel in jedem Zimmer zu finden.

Flexibel und drahtlos streamen

Das perfekte Set-up für das WM-Studio daheim ist mit den Projektoren von Acer schnell eingerichtet. Für das volle Fußballerlebnis benötigst du mit den Projektoren von Acer nur eine freie Projektionsfläche, zum Beispiel eine leere Wand. Durch die integrierte Wall Color Compensation gleichen die Projektoren sogar die Wandfarbe aus, auf die das Bild geworfen wird. Das funktioniert im Übrigen auch draußen: Mach die Hauswand im Carport, im Wintergarten oder auf der Terrasse zur Leinwand und erlebe glasklare und gestochen scharfe Bilder im Freien. Das Beste: Alle Modelle kommen ohne lästige HDMI- oder VGA-Kabelverbindungen aus. Ihnen liegt der Acer Wireless Adapter bei, mit welchem in Sekundenschnelle Inhalte von Smartphone, Tablet oder Notebook projiziert werden können. So kannst du ganz einfach über deine Geräte Inhalte streamen und diese in eindrucksvoller Bildqualität an die Wand werfen. Der Adapter ist dank Acer Hidden Port Design nahtlos und unsichtbar ins Gehäuse des Projektors integriert. Mach dir also keine Sorgen um unschöne Ecken oder Kanten, das Design des Projektors ist funktional und schick zugleich.

Starker Sound inklusive

Um die Stadionstimmung in dein Wohnzimmer zu übertragen, kommt es natürlich auch auf den Sound an. Auch hier kannst du dich auf alle drei Projektoren zu 100 Prozent verlassen, denn sie beinhalten alle einen eingebauten Lautsprecher. Dieser bietet beim H6816ABD und H6535FHi sogar eine Leistung von 10 Watt und damit ein überzeugend kraftvolles Audioerlebnis. Der satte Ton macht alle Spiele noch fesselnder und bringt die Gesänge aus der Fankurve direkt zu dir. Der H6816ABD lässt sich darüber hinaus per Bluetooth Audio mit dem Notebook, Tablet oder einem Smartphone verbinden und als Soundbox umfunktionieren. So kannst du während der Halbzeit deine eigene Musik spielen oder nach dem Match gleich selbst als DJ für Stimmung sorgen.

Gewinnspiel:

Mit freundlicher Unterstützung von ACER verlosen wir 1 × den H6816ABD im Wert

von 1.199 Euro. Um am Gewinnspiel

teilzunehmen, beantworten Sie einfach

folgende Frage:

In welcher beeindruckenden Auflösung

kann man mit dem Acer H6816ABD

Sport, Filme, Games und mehr erleben?

A) HD ready (1 280 × 720 Pixel)

B) Full HD (1 920 × 1 080 Pixel)

C) 4K Ultra HD (3 840 × 2 160 Pixel)

Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Acer Gewinnspiel“ an:

verlosung@auerbach-verlag.de

Oder schicken Sie uns die Lösung per Post an:

Auerbach Verlag und Infodienste GmbH

Stichwort: ACER Gewinnspiel

Oststraße 40-44

04317 Leipzig

Teilnahmebedingungen:

Jeder Teilnehmer darf nur einmal persönlich am Gewinnspiel teilnehmen. Das Mindestalter der teilnehmenden Personen beträgt 18 Jahre. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Auerbach Verlages und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 18.12.2022. Informationen zum Datenschutz unter: www.av.de/datenschutzerklaerung

Bildquelle: df-Acer-Projector-H6816ABD: Auerbach-Verlag

Happy,Young,Multiethnic,Fan,Friends,Use,Projector,At,Home,To: Acer