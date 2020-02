AX-LNBs mit besonderer Bauform im Test

Neben der Antenne ist das Herzstück einer jeden Satelliten-Empfangseinheit der Low-Noise-­Block-Konverter (LNB). Die Güte des LNBs lässt sich allerdings nur in aufwendigen Tests wirklich bestimmen. Wir nehmen für Sie die neue Serie von AX unter die Lupe.

Erreicht haben uns die LNBs in einer Verpackung, welche die empfindlichen Empfangshelfer gut schützt. Werbung ist heute alles, und deshalb verwundert es uns auch nicht mehr, dass wir auf den LNB-Kartons ein 4K-Logo finden. Dies ist natürlich wie bei vielen anderen Serien überflüssig. Denn in der Praxis können 4K-Signale mit jedem noch so alten LNB empfangen werden. Die LNBs selbst haben eine klassische Bauform. Einzig am LNB-Kopf sind Unterschiede festzustellen, denn der Hersteller setzt bei der neuen Serie auf eine dünne Membran an der Frontseite. Diese soll den Signalen einen besseren Zugang zu den im Inneren des LNBs verbauten Antennen ermöglichen.

Empfangsleistung

Alle LNBs der Serie werden in unserer 90-Zentimeter-Humax-Referenzantenne auf der Satellitenposition Astra 19,2 Grad Ost mit Hilfe von Rover-Messequipment geprüft. Insgesamt 18 Messwerte auf beiden Polarisationsebenen und ausgedehnt über das gesamte Frequenzband nehmen wir auf. Hier überzeugen die AX-LNBs. Durchschnittliche C/N-Werte von 15,9 Dezibel (dB) untermauern dies. Die LNBs sind bei trockenen Wetterverhältnissen gleichwertig zu unserem Referenz-LNB, dem Inverto Black Ultra Twin. Vor allem die Konstanz der Messergebnisse über das gesamte Frequenzband beeindruckt uns.

Da in der Vergangenheit allerdings eines der größeren Probleme dieser LNBs mit Membran an der Frontseite Regen war, führen wir einen zusätzlichen Test bei feuchten Verhältnissen durch. Hier zeigt sich schnell, dass die Membran ordnungsgemäß behandelt ist und Regentropfen leicht abperlen. Auch am Rand zwischen LNB-Kappe und Membran bleibt nicht allzu viel Wasser hängen. Die Messergebnisse untermauern dies. Nur 0,2 Dezibel beim Rauschmaß sind die AX-LNBs bei feuchtem Wetter schlechter als unser Referenz-LNB.

Fazit

Die AX MIMIC Sunprotect LNB-Serie überzeugt im Test. Eine gute Verarbeitung sowie ordentliche Empfangswerte sind für das sehr gute Testergebnis verantwortlich. Unter trockenen Wetterverhältnissen kann der Twin-LNB sogar mit unserem Referenz-LNB mithalten.