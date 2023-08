OLED mit Ambilight: Philips 48OLED808 im Test 2023

Anzeige

Mit dem OLED808, dreiseitigem Ambilight und einem runderneuerten Smart-TV-Prozessor startet Philips in eine neue Google-TV-Ära.

Anzeige

Beim OLED-TV-Design geht Philips keine Experimente ein. Der massive mittig platzierte Standfuß erlaubt es, das Display zu drehen und die Displayhöhe ist wie geschaffen für eine Kombination mit einer Soundbar. Etwas unglücklich ist das kurze Stromkabel des Fernsehers, weshalb Sie je nach Aufstellung eine entsprechende Verlängerung einplanen sollten. Philips stattet den OLED808 mit Single-­Tunern für alle relevanten Empfangswege aus und die Programmsuche sowie Neusortierung der Sender gelingt mit wenigen Handgriffen. Verschlüsselte private TV-Inhalte lassen sich über die HD+ App freischalten, sodass keine CI+ Hardware zum Einsatz kommen muss. Auf eine USB-Aufzeichnungsoption oder Timeshift wird allerdings verzichtet, was in Zeiten von Mediatheken und HbbTV verschmerzbar sein dürfte.

Das Internetstreaming steht bei Philips im Mittelpunkt: Das Google-TV-System auf Basis von Android Version 12 („Snow Cone“) ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen einer Vorschauansicht und der Vollbilddarstellung (beispielsweise im Youtube-Player). Einer der womöglich wichtigsten Gründe, zum neuen OLED808 zu greifen, ist der leistungsstärkere Smart-TV-Prozessor. Eine der größten Neuerungen erwartet Xbox-Series-X-Gamer: Der Philips OLED808 ist zu 120-Hz-Dolby-Vision-Signalen einer Xbox Series X vollständig kompatibel (inklusive Dolby-Vision-Game-Mode).

Neuer Philips-Fernseher mit Bild- und Ton-Vollausstattung

Der neue Philips-Fernseher ist hinsichtlich der HDR-Formate, HDMI-2.1-Gaming-Features und der unterstützten Tonsignale bärenstark aufgestellt: Der OLED808 ist kompatibel zu Dolby Vision, HDR10+ (Adaptive), Dolby Atmos, DTS:X und ermöglicht eine exzellente 4K-HDR-Wiedergabe mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde inklusive Dolby Vision. Im Spielmodus fällt die Eingabeverzögerung äußerst gering aus und selbst mit einer Standard-60-Hz-Signalzuspielung gibt sich der OLED808 keine Blöße. Filmfans genießen eine fehlerfreie 24p-Filmdarstellung: Entsprechende Quellen werden auch ohne Einsatz der Bewegungseinstellung korrekt wiedergegeben. Sollten dennoch einmal Probleme aufgrund einer nicht optimalen Signalzuspielung auftreten, können Sie Voreinstellungen wie „Pures Kino“ oder „Film“ wählen, um den 24p-Look aufrechtzuerhalten oder eine sanfte Glättung zu aktivieren. Höhere Glättungseinstellungen sorgen für einen Soap-Opera-Look und sind damit nur für Anwender zu empfehlen, die butterweiche Filmbilder bevorzugen und Artefakte tolerieren. Großes Augenmerk legt Philips dieses Jahr auf den automatischen Lichtsensorabgleich: Bilder lassen sich gemäß der Raumbeleuchtung abdunkeln, aufhellen und hinsichtlich der Farbtemperatur an die Raumbeleuchtung angleichen. Im Test verzichteten auf den automatischen Bildabgleich, insbesondere die automatische Farbtemperaturanpassung können wir Filmfans nicht empfehlen. Eine künstliche Aufhellung dunkler Bildbereiche kann sich hingegen als praktisch erweisen, wenn düstere Filme bei Tageslicht angeschaut werden.

Die korrekte Filmbilddarstellung in SDR- und HDR-Qualität gelingt mit dem OLED808 auf Knopfdruck, neben dem neutralen Filmmaker-Modus stehen auch weitere Voreinstellungen wie IMAX Enhanced für Filmfans zur ­Verfügung. Einzig in dunklen Bildbereichen neigte der OLED808 zur Überbelichtung und zu Banding-Artefakten.

OLED808 hat tolles Ambilight, aber kein Philips Hue

Das dreiseitige Ambilight untermalt die Bildwiedergabe meist mit passenden Lichtfarben, was einer feineren LED-Ansteuerung zu verdanken ist, die Philips bereits bei den letztjährigen TV-Modellen einführte. Wir empfehlen die Ambilight-Voreinstellung „Standard“, bei der auch in dunklen Bildbereichen Restlicht erzeugt wird oder die Voreinstellung „Natürlich“, bei der in dunklen Szenen die LEDs herabgedimmt werden. Beide Voreinstellungen ermöglichen sanfte Helligkeitswechsel und eine effektvolle Untermalung der Bildinhalte gleichermaßen. Nicht empfehlen können wir die „Spiel“-Voreinstellung des Ambilights, die bei einer automatischen Game-Mode-Erkennung stets aktiviert wird, sobald ein Videospiel gestartet wird. Im Ambilight-Game-Mode können die LEDs flackern, weshalb wir auch in diesem Fall den Standard- oder Natürlich-Modus empfehlen.

Anschlüsse für Wandmontage geeignet • Blenden für Anschlussbereich und Standfuß • Stromkabel ca. 1,45 m (nur ca. 1 m effektiv nutzbar) • Wandhalterung Maße: 30 × 30 cm • Rahmenbreite: ca. 0,2 cm (ca. 0,8 cm bis Bild) • Displaydicke: ca. 0,45 cm (ca. 6,8 cm mit Gehäuse) • Displayhöhe Unterkante (TV auf Standfuß): ca. 7 cm • Standfußfläche: ca. 45 × 23 cm • Display drehbar: ja

Eine schlechte Nachricht erwartet Besitzer von Philips Hue-Lampen: Der OLED808 ist nicht in der Lage, Philips-Hue-Lampen als ­Ambilight-Erweiterung anzusteuern. Aktuell ist nur die Erweiterung über die beleuchteten Play-Fi Lautsprecher FS1 vorgesehen. Ob es zukünftig eine kostenpflichtige Hue-App im Google-Store geben wird, war zum Testzeitpunkt des OLED808 noch nicht absehbar.

Die neue Prozessorgeneration macht es möglich: Der OLED808 unterstützt 4K-HDR-Gaming-Quellen mit bis zu 120 Hz ohne Auflösungsverluste und dies sogar mit Dolby-Vision-Inhalten. Im Spielmodus vorbildlich geringe Eingabeverzögerung. VRR-, Freesync- und G-Sync-Support. Gamebar-Anzeige (Menü-Taste gedrückt halten).

First-Class-Gaming mit dem OLED808

Philips ermöglicht auch im Spielmodus eine sehr gute Bildabstimmung und das HDR-­Tonemapping lässt sich deaktivieren, um eine bestmögliche Kontrastabstimmung mit PS5 und XSX zu gewährleisten (Weißlicht-Clipping-Grenze bei ca. 800 Nits). Die Spielbarkeit fällt mit 60- oder 120-Hz-Quellen exzellent aus und selbst mit einer Nintendo Switch und SDR-Signalen lassen sich im Spielmodus leuchtstarke Bilder erzeugen. Wollen Sie brillante Details betonen und Farben kräftiger darstellen, ohne das Gesamtbild zu künstlich zu gestalten, haben Sie dank zahlreicher Kontrast- und Farboptimierungen auch mit SDR-Videosignalen die entsprechenden Möglichkeiten.

OLED-Panel mit BGRW-Subpixelanordnung: gleichzeitig leuchten maximal drei der vier Subpixel auf. Exzellente Kontrast- und Schwarzdarstellung, gute Spitzenhelligkeit, aber geringere Flächenhelligkeit. Weißflächen mit geringer Violett-Türkis-Färbung (bei seitlicher Betrachtung etwas deutlicher). Lichtverteilung über selbstleuchtende OLED-Pixel gleichmäßig (ca. 90 % Homogenität). Keine störenden Schatteneffekte, aber zeitlich begrenzte Nachleuchteffekte möglich. Exzellente Bewegtbildschärfe, keine künstlichen Nachzieheffekte. Kontrastfilter: Reflexionen erkennbar, sattes Schwarz bei Umgebungslicht. Einstrahlende Lichtquellen werden nur leicht gestreut, erscheinen aber violett verfärbt.

Präzisionsfrage beim OLED808

Wechseln Sie auf den Filmmaker- oder IMAX-Modus, werden Inhalte nahezu unverfälscht dargestellt. Dank des tadellosen HDR-Tonemappings werden HDR-Quellen ohne störende Detailverluste abgebildet. Das Upscaling überzeugt mit klassischen HD-Signalen und mittels Nachschärfung und Pixelkontrastanhebung können Sie kleinere Details hervorheben. Nahezu alle wichtigen Streaming-Apps werden mit dem OLED808 unterstützt und dies je nach Anbieter und Abo in bester Dolby-Vision- und HDR10+ Qualität. Dank Dolby-Atmos- und DTS:X-Unterstützung ist der OLED808 ebenfalls zu wichtigen Heimkino-Audiostandards kompatibel. Doch es gibt auch Kritikpunkte: Abseits des Game-Modes fällt die Eingabeverzögerung des OLED808 so hoch aus, dass sich Tasteneingaben über die Fernbedienung schwammig anfühlen. Der Festspeicher des Fernsehers, um Apps installieren zu können, fällt vergleichsweise gering aus und nach der Google-TV-Ersteinrichtung war bereits die Hälfte des Speichers belegt (USB-Speichererweiterung möglich).

Bewährte OLED-Bildqualität mit tadelloser SDR- und HDR-Leistung. Aufgrund der RGB+W-Subpixelansteuerung und limitierter Farblichtleistung fällt das maximale Farbvolumen deutlich geringer aus als der gemessene Farbumfang. Dennoch überzeugende Leistung mit HDR-Gaming- und -Filmquellen.

Die Bedienung des OLED808 erfordert etwas Eingewöhnungszeit, denn sämtliche Einstellungen sind nun innerhalb der Google-TV-Oberfläche integriert. Statt der bislang üblichen Philips-TV-Einstellungen erblicken Sie neu strukturierte Menüs für Bild und Ton. Zwar integriert Philips Tasten für einen Menü- und Schnellmenü-Abruf, doch speziell der Tonzugriff gelingt nicht so intuitiv wie erhofft. Im Zusammenspiel mit HDMI-Quellen stießen wir auf seltene Anzeige- und Tonfehler, doch die gute Nachricht: Derartige Fehler traten nur im Ausnahmefall auf und ließen sich stets durch einen TV-Neustart beheben. Einzig die verzögerte Tonausgabe im Spielmodus mit einer Xbox Series X ließ sich zum Testzeitpunkt nicht vermeiden.

Philips ermöglicht eine natürliche SDR- und HDR-Filmdarstellung auf Knopfdruck (Filmmaker oder IMAX), doch eine künstliche Überbelichtung in dunklen Bildbereichen sorgt für ungewollte Abweichungen, weshalb unsere Präzisionsmessung vergleichsweise große Ausschläge zeigt.





Bewährte OLED-Qualität

Die Leistungswerte des verbauten OLED-Panels entsprechen den letztjährigen OLED.EX-Modellen, sodass Sie beim OLED808 nicht von Neuentwicklungen wie der MLA-META-Technologie profitieren, die den OLED908-Modellen vorbehalten bleibt. Dennoch holt Philips alles aus der bewährten OLED-Panelqualität heraus, wenngleich vollflächig helle Bilder einen sichtbaren automatischen Dimming-Effekt provozieren. Bei längeren Filmszenen ohne Kontrastwechsel kann es ebenfalls zu einem automatischen Abdunklungseffekt kommen. Um eine ungleichmäßige Abnutzung der lichterzeugenden OLED-Pixel zu minimieren, setzt Philips auf eine gezielte Logo-Dimming-Funktion, bei der statische Bildanzeigen leuchtschwächer abgebildet werden (auf Wunsch abschaltbar). Zudem kann bei Standbildern innerhalb kurzer Zeit ein Bildschirmschoner einsetzen.

Die Bildhelligkeit von mehr als 650 Nits ist in der 48-Zoll-OLED-TV-Klasse beachtlich, kann aber nicht mit aktuellen MLA- oder QD-OLED-Standards konkurrieren. Die geringe Flächenhelligkeit (<150 Nits) sorgt für wahrnehmbare Helligkeitsschwankungen. Automatischer Dimming-Effekt bei Videobildern ohne Kontrastwechsel möglich.

Philips legt bei der Grundabstimmung großes Augenmerk auf eine makellose Durchzeichnungsqualität, sodass Details nahe Tiefschwarz nicht verloren gehen. Allerdings schießt Philips bei der Bildabstimmung etwas über das Ziel hinaus: Selbst im neutralen Filmmaker-Modus zeigt der OLED808 eine Überbelichtung dunkler Bildbereiche, weshalb der Fernseher zu sichtbaren Banding-Artefakten neigt und Kompressionsfehler von Videoquellen hervorstechen können. Über die vorhandene Artefaktunterdrückung können Sie Bildfehler mindern, ein echter Effekt zeigt sich aber erst in mittlerer Stufe, was zugleich zu einem Weichzeichnereffekt führen kann. Die Tonqualität kann ebenfalls nicht restlos überzeugen: Die optionale Raumkalibrierung dünnte die Wiedergabe aus, weshalb der OLED808 spitzer klang als ohne Raumkalibrierung. Generell sind die meisten Tonvoreinstellungen auf Sprachverständlichkeit und Effekte getrimmt, wodurch der Fernseher sehr direkt, aber schlank erschallt. Im Raumklangmodus tönt der OLED808 fülliger, was wiederum die Sprachverständlichkeit und Center-Channel-Effekte in den Hintergrund rücken lässt. Mittels eARC-Verbindung lässt sich der OLED808 mit einer Soundbar verbinden und Dolby-Atmos- sowie DTS:X-Quellen werden gleichermaßen unterstützt. Leider blockiert die eARC-Verbindung eine Hochgeschwindigkeits-HDMI-2.1-Schnittstelle des Fernsehers.

Gute Spitzenhelligkeit mit SDR- und HDR-Quellen (>650 Nits). Auch im Spielmodus leuchtstarke Wiedergabe möglich. Im SDR-Modus gleichwertige Farb- und Weißlichtbrillanz erzielbar, wenn Spitzenhelligkeit reduziert wird. Mit HDR-Quellen werden Weißlichtpixel stets prägnanter dargestellt.

Optimale Schwarzdarstellung dank pixelgenauer OLED-Lichterzeugung. Sehr gute Durchzeichnung, sodass Details nahe Tiefschwarz nicht verschluckt werden. Allerdings künstliche Überbelichtung und Aufhellung, was Banding-Artefakte provoziert. Mittels Lichtsensorsteuerung noch stärkere Aufhellung möglich.

Die Bildansteuerung gelingt ohne Flackereffekte. Meist exzellente Bildruhe, ein künstliches Pixelrauschen zeigt sich nur in bestimmten dunklen Bildbereichen. 24p-Filmquellen werden originalgetreu oder mit Glättungseffekt angezeigt. Vorbildliche Gaming-Unterstützung mit 4K-120-Hz-Dolby-Vision-Support.

Der OLED808 ist moderner Streaming- und Gaming-TV

Mit einer neuen Smart-TV-Hardwareplattform und einer nahtlosen Google-TV-Oberfläche ist der OLED808 älteren Philips-TVs einen Schritt voraus. Nur der Verlust der Philips-Hue-Lampenansteuerung könnte dazu verleiten, doch noch zu einem älteren Philips-TV zu greifen.

Das neue Google-TV-System auf Basis von Android 12 („Snow Cone“) wird von einem leistungsstärkeren Smart-TV-Prozessor angetrieben. Nur der interne App-Speicher fällt etwas klein aus (USB-Speichererweiterung möglich). Die beliebtesten Streaming-Apps können in bester Bild- und Tonqualität angezeigt werden (Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos und DTS). Die HD+ Freischaltung gelingt über eine App.

Philips 48OLED808 im Quick-Check

Details

Preis: 1 700 Euro

Bildgröße: 48 Zoll (auch erhältlich in 42, 55, 65 und 77 Zoll)

Maße: 107 × 68,4 × 6,8 cm

Gewicht: 17,3 kg (13,9 kg ohne Standfuß)

Bauweise: OLED

Auflösung: 3 840 × 2 160 Bildpunkte

Stromverbrauch: ca. 35 – 200 Watt

Anschlüsse

4 × HDMI (HDMI 1&2: 4K 120 Hz HDR, HDMI 3&4: 4K 60 Hz oder 1 440p 120 Hz HDR)

1 × eARC (HDMI 2)

3 × USB

1x Netzwerk (oder WLAN)

kein analoger Videoeingang

1 × digital optisch Audio

1 × Kopfhörer

Gaming-Funktionen

4K in HDR und Dolby Vision mit bis zu 120 Hz

VRR

Freesync

G-Sync-kompatibel

ALLM

1440p-Support

HGiG

Input Lag: ca. 12,5 ms (60 Hz), ca. 5 ms (120 Hz), einblendbarer Zielpunkt

Tuner-Funktionen

Single-Tuner für DVB-S/-C/-T

Unicable-Support

1 × CI

HD+ Freischaltung via App

Streaming-Apps

Netflix

Amazon Video

Disney+

Apple TV

Youtube (inklusive AV1-Decoding)

Magenta TV

DAZN

Rakuten TV

u.v.m.

HDR- und Audio-Formate

HDR10

HDR10+ (Adaptive)

HLG

Dolby Vision

Dolby Digital

Dolby Atmos

DTS

DTS:X

kein Mehrkanal-PCM mit XSX (nur Stereo-PCM

DTS-Play-Fi

Bildquelle: Philips-OLED-Filmbild: © Auerbach Verlag

Philips-OLED-Rueckseite: © Auerbach Verlag

Philips-OLED-Gamebar-Anzeige: © Auerbach Verlag

Philips-Ausleuchtung: © Auerbach Verlag

Philips-OLED-Grafik-Farben: © Auerbach Verlag

Philipf-OLED-Ueberbleichung: © Auerbach Verlag

Philips-OLED-Flaechenhelligkeit: © Auerbach Verlag

Philips-OLED-Farbhelligkeit-1: © Auerbach Verlag

Philips-OLED-Blacklevel: © Auerbach Verlag

Philips-OLED-Flackern: © Auerbach Verlag

Philips-Streaming: © Auerbach Verlag

Philips Ambilight TV: © Philips