Sky Vision Ideal 78 – Qualitätsantenne im Test

Satellitenantennen unterscheiden sich vor allem qualitativ. Sky Vision hat mit der Ideal eine neue Antennenserie im Portfolio, die qualitativ auf ein hohes Niveau setzt. Wir haben uns das Modell einmal genauer angeschaut.

Die neue Sky Vision Ideal-Serie wird in drei Farbversionen angeboten: hell, dunkelrot und anthrazit sowie in den Reflektor-Größen 65 und 75 Zentimeter. In unserem Test nehmen wir die 75 cm große Variante in heller Farbe unter die Lupe. Ausgeliefert werden die Antennen in einem gut beschrifteten Karton, in dem der Reflektor geschützt ankam.

Installation

Die Antennen werden teilmontiert ausgeliefert. Der Installateur muss nach dem Auspacken nur noch den Reflektor mit dem vormontierten Rückenteil und LNB-Arm verbinden. Die Antenne beinhaltet keine Plastik-Bauteile, wodurch die Haltbarkeit deutlich verbessert wird. Während der Reflektor, der LNB-Halter und der LNB-Arm aus Aluminium gefertigt sind, setzt SkyVision beim Rückenteil auf Stahl. Wer die Antenne an einem schwer zugänglichen Ort montieren will, wird sich über den einfach abnehmbaren Reflektor freuen. Leider setzt Sky Vision auf normale und keine Flügelmuttern, sodass für die Montage der Schraubenschlüssel unabdingbar ist.

© Auerbach Verlag

Empfangsergebnisse überzeugen

Wie eingangs erwähnt, ist die Empfangsleistung der Antenne entscheidend. Wir bestimmen diese mit Profi-Messequipment. Dabei wird die Antenne auf das Astra-Satellitensystem auf 19,2 Grad Ost ausgerichtet und eine Messwerttabelle von 15 Werten ermittelt. Neben dem Pegel zählt ein möglichst hohes Träger-Rauschverhältnis (C/N). Die Sky Vision Ideal 78 überzeugt hierbei mit durchschnittlichen C/N-Werten von 14,9 Dezibel. Das sind wirklich sehr gute Ergebnisse. Somit wird die perfekte Verarbeitung durch eine gute­ Em­pfangsleistung komplettiert. Die Antenne vereint also gute Verarbeitung mit guten Empfangswerten.