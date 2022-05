Amazon Prime Video im Juni: Alle neuen Filme und Serien

Anzeige

Neben der Staffel 3 der Superhelden-Satire „The Boys“ gibt es diverse weitere Filme und Serien neu bei Amazon Prime Video zur Auswahl. Hier alle neuen Titel in der Übersicht.

Neue Serien und Staffeln im Juni

The Boys – Staffel 3

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 3. Juni



The Summer I Turned Pretty- Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 17. Juni

Fairfax – Staffel 2

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 10. Juni

The Lake – Der See – Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 17. Juni



Guilty Minds – Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 10. Juni



The Pogmentary: Born Ready – Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 17. Juni



The One That Got Away – Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 24. Juni



Chloe

Verfügbar ab 24. Juni

This Is Us – Staffel 6

Verfügbar ab 1. Juni

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Kick Like Tayla

Amazon Original Film

Exklusiv verfügbar ab 17. Juni

My Fake Boyfriend

Amazon Original Film

Exklusiv verfügbar ab 24. Juni

Valley Girl

Verfügbar ab 1. Juni

Wedding Crashers

Verfügbar ab 1. Juni

Halvdan Viking

Verfügbar ab 2. Juni

I’m Not Rappaport

Verfügbar ab 3. Juni

Bevor der Winter kommt

Verfügbar ab 3. Juni

Das Mädchen mit dem Diamantenohrring

Verfügbar ab 6. Juni

Lethal Weapon, Tei 1, 2, 3 und 4

Verfügbar ab 7. Juni

Beckenrand Sheriff

Verfügbar ab 9. Juni

Im Auge des Sturms

Verfügbar ab 10. Juni

Never Rarely Sometimes Always

Verfügbar ab 11. Juni

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu

Verfügbar ab 12. Juni

Mit ganzer Kraft

Verfügbar ab 13. Juni

Die Schule der magischen Tiere – Teil 1

Verfügbar ab 14. Juni

Miss Undercover

Verfügbar ab 14. Juni

Miss Undercover 2

Verfügbar ab 14. Juni

Paris um jeden Preis

Verfügbar ab 16. Juni

Margarete, Queen of the North

Verfügbar ab 18. Juni

Kaltes Blut – Auf den Spuren von Truman Capote

Verfügbar ab 19. Juni

Kung Fu Panda 3

Verfügbar ab 19. Juni

Private Peaceful: Mein Bruder Charlie

Verfügbar ab 20. Juni

Kajillionaire

Verfügbar ab 22. Juni

Kill the Boss 2

Verfügbar ab 23. Juni

Shelter – Auf den Straßen von New York

Verfügbar ab 25. Juni

Auf und Davon

Verfügbar ab 29. Juni

Neue Titel zum Kaufen und Leihen

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Zum Kaufen verfügbar ab 31.05.22

Zum Leihen verfügbar ab 31.05.22

Morbius



Zum Kaufen verfügbar ab 02.06.22

Zum Leihen verfügbar ab 23.06.22

Der Wolf und der Löwe



Zum Kaufen verfügbar ab 02.06.22

Zum Leihen verfügbar ab 16.06.22

Spencer

Zum Kaufen verfügbar ab 10.06.22

Zum Leihen verfügbar ab 01.07.22

Sonic the Hedgehog 2

Zum Kaufen verfügbar ab 14.06.22

Zum Leihen verfügbar ab 14.07.22

Matrix Resurrections

Zum Kaufen verfügbar ab 16.06.22

Zum Leihen verfügbar ab 07.07.22

The Northman

Zum Kaufen verfügbar ab 23.06.22

Zum Leihen verfügbar ab 07.07.22

Downton Abbey II: Eine neue Ära

Zum Kaufen verfügbar ab 30.06.22

Zum Leihen verfügbar ab 14.07.22

