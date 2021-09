Apple Fitness+ startet in Deutschland

Anzeige

Apple hat bekannt gegeben, dass Apple Fitness+ – der Abo-Dienst für die Apple Watch – auch schon bald in Deutschland starten soll. Es gibt auch schon einen konkreten Termin.

Fitness+ ist ein Fitness-Service speziell für die Apple Watch: Er bringt Studio Trainings und geführte Meditationen auf das iPhone, iPad und Apple TV, die von einem vielseitigen, inklusiven und erfahrenen Trainerteam angeleitet werden. Fitness+ integriert Trainingsdaten der Apple Watch für ein ganz neues personalisiertes und immersives Erlebnis, an dem die Nutzeren überall und jederzeit teilnehmen können, wenn es für sie am besten passt.

Unabhängig vom Alter und Fitnesslevel soll Fitness+ Trainingsprogramme wie Workouts für die Schwangerschaft, Workouts für Senioren, Workouts for Einsteiger und Workouts für die Winter-Saison bieten, die zu einem aktiveren und gesünderen Lebensstil motivieren. Ganz neu in Fitness+ sind auch Meditation für Anfängeren, die den Einstieg ins Meditieren erleichtern. Fitness+ soll Nutzer auch zu Bewegung im Freien motivieren: Zeit fürs Gehen, ein inspirierendes Audioerlebnis auf der Apple Watch für Fitness+ regt die Nutzer an, aktiv zu werden und häufiger zu gehen.

In Deutschland soll der noch junge Abo-Service laut Apple am 27. September buchbar werden.

Diese Programme sollen Apple-User gesund halten

Noch diesen Herbst bringt Fitness+ Gruppenworkouts mit SharePlay. Damit können nutzer mit bis zu 32 anderen Teilnehmeren trainieren und sich gegenseitig motivieren. Später in diesem Jahr ist Fitness+ in 15 weiteren Ländern verfügbar. Neu dazukommen werden: Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indonesien, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Fitness+ erscheint in diesen Ländern auf Englisch mit Untertiteln in sechs Sprachen. So können noch mehr Menschen an den Trainings teilnehmen, die von einem vielseitigen und inklusiven Team an Trainer passend für jeden Körper und jedes Fitnesslevel geleitet werden.

„Ob nutzer gerade erst anfangen, etwas Neues ausprobieren oder ihren Körper und Geist auf eine bessere Art trainieren wollen – unser großartiges und erfahrenes Fitness+ Trainerteam unterstützt sie, gesund zu leben, egal wo sie gerade auf ihrer Fitnessreise sind“, sagt Jay Blahnik, Senior Director of Fitness Technologies bei Apple. „Wir freuen uns, Fitness+ nutzer mit unseren neuen Trainings mehr Optionen zu geben, um aktiv und motiviert zu bleiben, und sie in Erfahrungen der geführten Meditation eintauchen zu lassen, die alle ansprechen und gut in den Alltag passen. Es gibt neue Möglichkeiten, zusammen oder allein zu trainieren und später in diesem Jahr auch in zusätzlichen Ländern. Wir freuen wir uns, dass dadurch noch mehr Menschen Fitness+ erleben können.“

Geführte Meditation

Meditation hilft dabei, Alltagsstress abzubauen, mehr Bewusstsein zu schaffen und Resilienz für die täglichen Herausforderungen des Lebens zu fördern. In Anlehnung an die beliebten Achtsamen Cooldowns in Fitness+ gibt es jetzt die geführte Meditation. So können nutzer eine Meditationsroutine entwickeln und sich noch wohler fühlen. Es gibt neun Meditationsthemen – Purpose, Kindness, Gratitude, Awareness, Creativity, Wisdom, Calm, Focus und Resilience – und motivierende Videos mit den Fitness+ Trainer. Die einzelnen Übungen dauern 5, 10 oder 20 Minuten.

Neben den motivierenden Videos auf iPhone, iPad und Apple TV gibt es die Meditationen jede Woche in Audioform in der neuen Achtsamkeit App für die Apple Watch. Damit können nutzer die geführte Meditation jederzeit und überall erleben. Mit watchOS 8 wird aus der Atmen App die Achtsamkeit App. Sie kommt mit einer erweiterten Atmen Übung, der neuen Reflektieren Übung und geführten Fitness+ Meditationen. Diese neuen Audiomeditationen in Fitness+ können direkt über die Apple Watch abgespielt werden, wenn diese mit AirPods oder anderen Bluetooth Kopfhörern gekoppelt ist. nutzer, die unterwegs meditieren möchten, können ihre Aktivität mit der Trainingsapp auf ihrer Apple Watch verfolgen. So kann man auch beim Gehen, Wandern oder Stretching meditieren.

Die geführte Meditation leiten bekannte und beliebte Fitness+ Trainer für Achtsames Cooldown und Yoga, darunter Dustin Brown, Gregg Cook, Jessica Skye und Jonelle Lewis sowie die zwei neuen auf Meditation spezialisierten Trainer Christian Howard und JoAnna Hardy. Christian und JoAnna haben zusammen 40 Jahre Erfahrung mit traditioneller und achtsamer Meditation sowie individuellem und inklusivem Training. Die Trainer der geführten Meditation sind auf unterschiedliche Stile und Ansätze spezialisiert. So ist für alle etwas dabei – egal ob Einsteiger:in oder Expert:in. Für Anfängeren gibt es ein neues Meditation für Einsteigeren Programm, das die Grundlagen vermittelt, bevor es mit den Studioübungen weitergeht.

Pilates

Kraft- und Core-Trainings sowie Yoga sind in Fitness+ besonders beliebt. Pilates kommt als neue Trainingsart zu Fitness+ hinzu. Damit haben nutzer jetzt noch mehr Möglichkeiten, um ihre Kraft und Beweglichkeit zu erhalten oder zu verbessern. Für den Großteil der Fitness+ Pilates Trainings ist lediglich eine Matte erforderlich, für einige auch ein Fitnessband. Alle Pilates Übungen dauern 10, 20 oder 30 Minuten.

Pilates wird von zwei neuen Fitness+Trainer angeleitet, Marimba Gold-Watts und Darryl Whiting. Marimba ist eine mehrfach ausgezeichnete Pilates Trainerin, die als professionelle Tänzerin begonnen hat. Darryl bringt als ehemaliger Profisportler einen athletischen Ansatz in seine Pilates Trainings ein. Beide bringen Fitness+ Benutzer verschiedene Pilates Stile näher. So ist für alle etwas dabei. Wie bei allen Fitness+ Studio Trainings machen neben Marimba und Darryl weitere Mitglieder des Fitness+ Trainerteams mit und passen die Übungen für diejenigen an, die gerade erst angefangen haben, eine andere Option für bestimmte Bewegungen brauchen oder schwierigere Bewegungsabläufe probieren möchten.

Wintersport-Workouts

Über 100 Millionen Skifahreren und Snowboarderen auf der ganzen Welt zieht es jedes Jahr auf die Pisten, um die Natur zu genießen, Sport zu treiben und Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Als Vorbereitung auf den Wintersport gibt es in Fitness+ jetzt Workouts, um sich auf die Schneesaison vorzubereiten. Mit dem zweifachen Olympia-Goldmedaillengewinner und fünffachen Ski-Weltmeister Ted Ligety, einem der weltweit besten alpinen Skifahrer, sowie der erfahrenen Snowboarderin und Fitness+ Trainerin Anja Garcia, die beide auch an der Entwicklung mitgearbeitet haben. Diese Studiotrainings machen Spaß und verbessern gleichzeitig Kraft, Gleichgewicht und Ausdauer – wichtige Voraussetzungen um Verletzungen vorzubeugen. Die Bewegungsabläufe des Programms sind von Übungen inspiriert, die Ted aus seinem Trainingsprogramm als Topathlet übernommen hat und beinhalten HIIT, Kraft, Yoga und Core. Wie bei allen Fitness+ Studio Trainings werden Variationen gezeigt, damit Benutzer die Trainings an ihr Level anpassen können.



„Ich habe die letzten 17 Jahre professionell trainiert, daher weiß ich jetzt besser denn je, wie wichtig es ist, auf ansprechende und realistische Weise weiterzutrainieren, damit ich länger auf der Piste bleiben, Verletzungen verhindern und Spaß mit meiner Familie haben kann“, sagt Ligety. „Hoffentlich kommen die Trainings gut an, die Anja und ich zusammengestellt haben. Es sind einige Übungen dabei, die ich aus meinem Training als Topathlet übernommen habe. Andere sind von meinen Erfahrungen als Vater inspiriert, der neben den Skiern auch seine Kinder vom Parkplatz zum Lift tragen muss. Bei diesem Programm geht es um Fitness. Aber auch darum, Fitness in die Bereiche des Lebens zu bringen, die am meisten Spaß machen.“

Fitness+ hat vor kurzem Trainings eingeführt, mit denen nutzer ihre Ziele in einer bestimmten Lebenssituation besser erreichen können – wie Workouts für die Schwangerschaft und Workouts für Senioren – oder für eine bestimmten Phase ihrer Fitnessreise – wie Workouts für Einsteigeren. Die Programme sollen nutzer eine wichtige Grundlage geben, um nicht nur einzelne Trainings zu absolvieren, sondern allumfassend gesund zu leben.

Künstler im Spotlight und Zeit fürs Gehen

In Fitness+ wird es als Teil der beliebten Künstleren im Spotlight Serie neue Fitness+ Trainings mit Billie Eilish, Calvin Harris, den Imagine Dragons und Nicki Minaj geben. Bei der Künstleren im Spotlight Serie gibt es jeweils eine gesamte Trainingsplaylist für eine:n Künstler:in. Vier Wochen lang erscheinen immer montags neue Trainings mit Musik der Künstleren für unterschiedliche Trainingsarten. Dazu zählen Radfahren, Rudern, HIIT, Kraft, Yoga, Tanz und Laufband mit Musik aus Genres wie Latest Hits, Chill Vibes, Everything Rock, Pure Dance, Upbeat Anthems und Hip-Hop/R&B.

Inspiriert von diesen Fitness+ Trainings können Apple Music und Apple One Abonnenten jetzt die Fitness+ Spotlight-Serie erleben – mit einzigartigen Playlists der Künstleren im Spotlight. Dabei gibt es motivierende, dynamische Tracks aus dem gesamten Katalog sowie Features und Remixes, die auch noch nach dem Fitness+ Training Spaß machen.

Im Herbst wird es in Fitness+ außerdem neue Folgen von Zeit fürs Gehen geben, ein inspirierendes Audioerlebnis auf der Apple Watch für Fitness+ Anwenderen, das motiviert aktiv zu werden und häufiger zu gehen. In Zeit fürs Gehen teilen einige der interessantesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt Geschichten, Fotos und Musik mit Fitness+ Abonnenten. In der zweiten Staffel der Serie kommen jede Woche neue Gäste dazu, darunter Singer-Songwriterin Bebe Rexha, Singer-Songwriterin Camila Cabello, Country-Musikerin und Schauspielerin Reba McEntire, Aktivistin und Gründerin der Me Too-Bewegung Tarana Burke, Profibasketballer und zehnfacher NBA All-Star Carmelo Anthony sowie die Schauspielerin, Aktivistin und Autorin Gabrielle Union.

Gruppenworkouts mit SharePlay

Mit Freunden und Familienmitgliedern zu trainieren ist unglaublich motivierend. Später in diesem Herbst kommen Gruppenworkouts via SharePlay zu Fitness+, mit Unterstützung für bis zu 32 Teilnehmeren. nutzer können ein Gruppenworkout aus einer Gruppenunterhaltung oder einem FaceTime-Gruppenanruf auf iPhone, iPad und Apple TV mit AirPlay starten. Dann können sie in der Fitness App ein Training oder eine Meditation auswählen und gemeinsam mit Freunden und Familie, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, loslegen. Bei einem Gruppenworkout sehen Anwenderen ihre Messwerte und ihren Fortschritt beim Schließen ihrer Aktivitätsringe. Gleichzeitig sehen und hören sie auch ihre Freunden beim Training. Bei Gruppenworkouts werden nutzer benachrichtigt, wenn jemand auf der Vergleichsanzeige nach vorne rückt oder die Aktivitätsringe schließt, damit sie zusammen feiern oder sich gegenseitig anfeuern können.

Apple Fitness+: Preise und Verfügbarkeit

Fitness+ ist aktuell in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und den USA verfügbar . Später in diesem Jahr wird es auch in Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indonesien, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien und die Vereinigte Arabische Emirateerhältlich sein.

Fitness+ erfordert eine Apple Watch Series 3 oder neuer mit watchOS 7.2, die mit einem iPhone 6s oder neuer mit iOS 14.3 gekoppelt ist.

Um die neuesten Features in Fitness+ nutzen zu können, ist eine Apple Watch Series 3 oder neuer mit watchOS 8 erforderlich, gekoppelt mit einem iPhone 6s oder neuer mit iOS 15; einem iPad mit iPadOS 15; oder ein Apple TV 4K oder Apple TV HD mit tvOS 15.

