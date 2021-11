Bayern – Benfica heute nicht live bei DAZN

Anzeige

Nach dem katastrophalen aus im DFB-Pokal richtet Bayern seine Krone, um in der Königsklasse heute Benfica Lissabon zu empfangen. Die Partei läuft als einzige heute nicht bei DAZN.

Unruhige Zeiten für die Bayern: Mit einem sagenhaften 5:0 hatte die in der Bundesliga derzeit eher mäßig gestellte Borussia aus Mönchengladbach den deutschen Rekordmeister- und Pokalsieger im Pokal vorgeführt. Und das Medienecho war entsprechend. Durch einen hohen Sieg gegen Union Berlin am Wochenende haben die Bayern zwar wieder langsam wieder Kurs aufgenommen – doch die Augen Fußballdeutschlands ruhen weiterhin auf dem Dauermeister.

Deshalb muss heute eigentlich ein Sieg im CL-Gruppenspiel gegen den portugiesischen Hauptstadtclub Benifca Lissabon her. Nicht unbedingt, um das Weiterkommen in die K.O.-Runde des Wettbewerbs zu sichern: Schließlich haben die Bayern die Hinrunde der Gruppenphase ohne Punktverlust souverän gespielt und Platz 1 in der Endtabelle ist schon jetzt greifbar. Weder Benfica noch der nach dem Messi-Abgang am Tiefpunkt angelangte FC Barcelona scheinen da ernsthaft konkurrenzfähig zu sein. Vielmehr gilt es für die Bayern heute zu siegen, um die Unkenrufe nach der Pokalniederlage endlich verstummen zu lassen. Um das Gerede einer etwaigen Krise im Keim zu ersticken.

Bayern – Benfica heute live bei Prime Video

Streamingdienst Amazon Prime Video zeigt die Begegnung von Bayern München und Benfica Lissabon heute live und für sämtliche Prime-Kunden ohne Aufpreis. Der Anstoß in der Allianz-Arena erfolgt um 21.00 Uhr.

Sport-Spezialist DAZN zeigt die restlichen Partien des Spieltags einzeln und in der Konferenz um 18.45 und 21.00 Uhr.

Champions League kostenlos sehen mit Probe-Abo

Wer das heutige Spiel bei Amazon Prime Video streamen möchte, aber nicht über eine Prime-Mitgliedschaft verfügt, kann im Rahmen eines einmonatigen Probe-Abonnements ohne jegliche Kosten dabei sein. Erst nach dem Ablauf des für Neukunden kostenlosen Probemonats fallen für Amazon Prime 7,99 Euro im Monat an.

Hier gibt es einen kostenlosen Probe-Monat bei Amazon Prime

