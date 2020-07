Formel 1 jetzt live im Free-TV – und in UHD bei Sky

Anzeige

Beginnt die neue F1-Saison direkt mit einer Blamage für Sebastian Vettel? Der große Preis von Österreich geht in den Startlöchern – und der deutsche Star-Pilot muss das Rennen weit abgeschlagen von Startplatz 11 beginnen. Sky zeigt das erste Saisonrennen in UHD, doch auch im Free-TV gibt es die volle Dröhnung aus Spielberg zu sehen.

Neben Sebastian Vettel, der ungewohnter Weise aus dem Mittelfeld der Startplätze ins Rennen gehen muss, muss sich auch Lewis Hamilton unverhofft mit einer ungünstigeren Startposition zufrieden geben: Vor dem Start des großen Preises von Österreich in Spielberg wurde dem Mercedes-Piloten Startplatz 2 durch die Rennkommission aberkannt – Hamilton soll beim Qualifying eine gelbe Flagge missachtet haben und muss nun von Startplatz 5 ins Rennen gehen.

Sky zeigt das Rennen am heutigen 5. Juli live ab 15.05 Uhr auf Sky Sport 2 HD und UHD. Kommentator wird Sascha Roos sein, den Experten gibt Nick Heidfeld, während Fieldreporter Peter Hardenacke so nah wie möglich am geschehen bleibt. Bei RTL, das nach rund dreißig Jahren in seine vorerst letzte F1-Saison startet, ist das Rennen indes auch im Free-TV zu sehen.