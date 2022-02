NHL All-Star Game mit Leon Draisaitl heute live bei Sky

Anzeige

Heute steht das NHL All-Star Game an, bei dem auch Topscorer Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers dabei sein wird – und Sky überträgt Live.

Der Pay-TV-Anbieter überträgt das NHL Spektakel am Samstag ab 20.45 Uhr live auf Sky Sport 1. Kommentiert wird das All-Star Game 2022 von Olivier Zwartyes. Das in diesem Jahr in Las Vegas stattfindende Turnier wird im Drei-gegen-Drei-Modus ausgetragen. Da jede NHL-Division ein Team stellt, nehmen insgesamt vier Mannschaften teil, die aus von Fans gewählten sowie von All-Star-Trainern berufenen Spielern bestehen.

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 NHL-Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kunden mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden.

Hinweis: Mit dem Sky Ticket Supersport kann die NHL auch ohne lange Vertragslaufzeiten gestreamt werden.

Sky: Wiederholung vom NHL All-Star Game am Morgen

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7.00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.