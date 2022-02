Letzte Staffel „The Walking Dead“ wird ab heute fortgesetzt

Anzeige

Das Serienfinale von „The Walking Dead“ kommt immer näher: Nun gibt es wieder neue Folgen der letzten Staffel im Streaming und im Pay-TV.

Bei Disney+ ist die erste von acht neuen Folgen seit heute abrufbar. Nach dem überraschenden TV-Start von Part 1 der 11. Staffel bei ProSieben Fun zeigt der Pay-TV-Sender auch Part 2 ab heute wieder immer montags zwischen 4 und 6 Uhr direkt nach der US-Ausstrahlung frische Episoden noch vor der Bereitstellung beim Disney-Streamingdienst. Zusätzlich gibt es die Wiederholungen dieser Folgen immer freitags um 21.45 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben Fun. Freunde der Prime Time, die kein Disney+ Abo ihr Eigen nennen, müssen sich daher noch bis zum Wochenende gedulden.

Lineare TV-Premiere von „The Walking Dead“ Staffel 11 b nur was für Nachteulen

Zum Inhalt: Während sich ein Teil der Gruppe im Kampf auf Leben und Tod gegen die Reapers befindet, wird die Gruppe in Alexandria von Mutter Natur mit sintflutartigen Regenfällen auf eine harte Probe gestellt. Die Welt bricht sprichwörtlich zusammen. Inzwischen ist das Leben im Commonwealth nicht so idyllisch wie es scheint. Während einige neue Hoffnung schöpfen, werden andere an einen Punkt gedrängt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eins ist gewiss: Das Leben hängt in der Schwebe und jede Entscheidung droht ihre Zukunft, ihr Überleben und ihre Gemeinschaft drastisch zu verändern.

Bei den neuen Folgen handelt es sich im Übrigen noch nicht um das Serienfinale. Heute wurde sozusagen der Mittelblock (Episode 9-16 von 24) gestartet. Wie es mit „The Walking Dead“ dann zu Ende gehen wird, ist im letzten Block wahrscheinlich gegen Herbst diesen Jahres zu sehen.

